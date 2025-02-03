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Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел хлопок, в результате которого один человек погиб, повреждены остекление и гипсокартонный потолок.
В московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел инцидент, сообщает ТАСС. В холле первого этажа здания раздался хлопок, который привел к разрушению остекления и гипсокартонного потолка.
Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало, что позволило избежать более значительных разрушений и жертв.
В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. На месте работают специалисты, чтобы оценить ущерб и определить потенциальные угрозы для жильцов комплекса.
Как сообщает Lenta.Ru, в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).
«Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позднее стало известно, что пострадали пять человек, включая консьержа и жильцов.