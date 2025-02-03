Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице

Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер в больнице

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице из-за травм, которые он получил после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Эта информация была подтверждена медицинскими службами и окружением Саркисяна.

Мэр Горловки Иван Приходько также подтвердил известие о смерти Саркисяна, ответив утвердительно на вопрос корреспондентов. Кроме того, информация о его смерти поступила и от близких ему людей.

Следственный комитет подтвердил информацию о смерти Саркисяна. По данным СК, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Саркисян скончался в больнице.

Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Позже стало известно, что Саркисян пережил клиническую смерть.