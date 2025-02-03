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    3 февраля 2025, 13:45 • Новости дня

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса».

    Как сообщает ТАСС, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице из-за травм, которые он получил после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Эта информация была подтверждена медицинскими службами и окружением Саркисяна.

    Мэр Горловки Иван Приходько также подтвердил известие о смерти Саркисяна, ответив утвердительно на вопрос корреспондентов. Кроме того, информация о его смерти поступила и от близких ему людей.

    Следственный комитет подтвердил информацию о смерти Саркисяна. По данным СК, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Саркисян скончался в больнице.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Позже стало известно, что Саркисян пережил клиническую смерть.

    31 января 2025, 19:56 • Новости дня
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников, оставивших себе значительную часть денег.

    Как пишет «Коммерсант», по версии ГСУ СКР по Московской области, Анохин решил передать взятку сотрудникам ФСБ, которые обнаружили злоупотребления в связи с хищением выделенных на развитие спорта бюджетных денег. Он обналичил 60 млн руб., а деньги решил передать через посредников. 

    Среди них были полковник Сергей Бивол и подполковник Артем Подопросветов, говорится в материале. Однако, по данным «Коммерсанта», из всей суммы только 10 млн руб. дошли до полковника Бивола, а остальные забрали другие посредники. Но эти 10 миллионов Бивол решил оставить себе.

    Ранее бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.

    Также в Московской области задержаны три человека, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки от Анохина, среди которых полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции. Замглавы УВД по Восточному округу Москвы арестован по делу экс-главы «Фонбета».

    Коментарии (10)
    3 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

    По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.

    Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
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    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 10:19 • Новости дня
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел хлопок, в результате которого один человек погиб, повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    В московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел инцидент, сообщает ТАСС. В холле первого этажа здания раздался хлопок, который привел к разрушению остекления и гипсокартонного потолка.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало, что позволило избежать более значительных разрушений и жертв.

    В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. На месте работают специалисты, чтобы оценить ущерб и определить потенциальные угрозы для жильцов комплекса.

    Как сообщает Lenta.Ru, в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

    «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позднее стало известно, что пострадали пять человек, включая консьержа и жильцов.


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    3 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер

    Правоохранительные органы заявили, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб

    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативные службы заявили, что взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы было пронесено курьером или человеком, выдающим себя за сотрудника коммунальных служб, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, покушение на Саркисяна было тщательно спланировано и носит заказной характер. Следователи в настоящее время занимаются установлением заказчиков преступления.

    Напомним, в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения, а также повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, являющийся создателем батальона «Арбат», получил тяжелые ранения в результате этого взрыва.

    Оперативные службы подтвердили, что в жилом комплексе могло сработать самодельное взрывное устройство, и по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

    Сообщалось, что целью взрыва было покушение на убийство.

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    3 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории жилого комплекса «Алые паруса» утром произошел взрыв, однако жительница комплекса телеведущая Алла Довлатова заявила, что не слышала громкого звука.

    В жилом комплексе «Алые паруса» утром произошел взрыв, передает «Газета.Ru». Жительница комплекса, телеведущая Алла Довлатова сообщила, что не слышала звуков взрыва и ничего не знает о происшествии.

    «Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», – сказала она.

    Актриса Анна Калашникова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» была дома, но ничего не слышала. Она объяснила, что ее секция находится далеко от той, где произошел взрыв. Все подробности она узнала только из новостей и звонков от знакомых и журналистов.

    Калашникова отметила, что сейчас дом оцеплен, и в жилой комплекс никого не пускают, включая персонал, который у нее работает. «Слава Богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила», – рассказала актриса.

    Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс, отказалась от комментариев по поводу взрыва. В разговоре с РИА «Новости» представитель пресс-службы заявил: «Без комментариев».

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

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    31 января 2025, 17:30 • Новости дня
    В Москве школьница зарезала бабушку из-за запрета на прогулку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском районе Строгино школьница напала на бабушку с ножом, потому что та не отпустила ее на прогулку, сообщил источник.

    Трагедия произошла 30 января, 11-летняя девочка, находящаяся на домашнем обучении, захотела выйти на прогулку, бабушка запретила ей это делать, поскольку к вечеру ожидался визит репетитора, сообщил собеседник «Известий».

    Тогда девочка взяла с кухни 20-сантиметровый нож и ударила женщину в бок. После этого школьница выбежала на улицу и позвала на помощь. Несмотря на усилия медиков, 75-летняя женщина скончалась в больнице от полученных ран.

    В сентябре в Иркутской области подросток с ножом и молотком напал на одноклассников во время перемены, три ученика получили ранения.

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    31 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с убившей бабушку девочкой

    Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с якобы убившей бабушку девочкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ситуацию с девочкой, якобы убившей собственную бабушку в столице, взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

    Девочку в скором времени направят на психиатрическую экспертизу, сообщила Ярославская, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что ребенок не достиг возраста уголовной ответственности. На связи с семьей находятся органы профилактики. По словам омбудсмена, возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

    Судьба девочки определится после медицинского обследования, а также консультаций психолога и психиатра.

    Ранее источник «Известий» сообщал, что в Москве школьница напала на бабушку с ножом, потому что та не отпустила ее на прогулку.

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    2 февраля 2025, 10:14 • Новости дня
    В Москве шесть детей отравились в гостинице

    Возбуждено дело из-за отравления шести детей в московской гостинице

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления шести детей в гостинице на улице 2-й квартал Капотни в Москве, где пострадавшие отравились пищей.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет России начал расследование по факту отравления детей в одной из гостиниц Москвы. Инцидент произошел 1 февраля, когда шестеро несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение столицы.

    Уголовное дело возбуждено Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу главного следственного управления СК России по Москве. Дело открыто по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Следователи начали изымать продукты питания и документацию гостиницы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают всех причастных лиц. В пресс-службе СК отметили, что в настоящее время проводится ряд необходимых следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье второклассники отравились крысиным ядом, употребив его по ошибке в школе, в Воронежской области посетители корпоративной столовой столкнулись с массовым отравлением, а в Тюмени после посещения бассейна пострадали 17 человек из-за вредных примесей в воде.

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    2 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

    В Москве на Волжском бульваре в результате пожара погибли два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Волжском бульваре в Москве произошел пожар в квартире, в результате которого погибли два человека. Медики не смогли спасти пострадавших, несмотря на проведенные реанимационные действия.

    Как передает ТАСС, на юго-востоке Москвы в жилом доме на Волжском бульваре произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, и его удалось потушить.

    Во время тушения пожарные вынесли из квартиры двоих пострадавших. Медики пытались их спасти, но, как сообщил собеседник агентства, реанимационные действия не дали результата.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственных органов, которые выясняют причины и обстоятельства возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Москвы произошел пожар в реконструируемом здании на улице Врубеля, для тушения которого были задействованы 74 специалиста и 19 единиц техники, а в загоревшемся хостеле на северо-западе Москвы жили мигранты.

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    3 февраля 2025, 13:36 • Новости дня
    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть

    Саркисян перенес клиническую смерть и подключен к ИВЛ после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в столичном ЖК «Алые паруса».

    Стало известно, что глава Федерации бокса Донецкой народной республики Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в ЖК, сообщает ТАСС.

    Правоохранители уточнили, что после происшествия Саркисяна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Специалисты из правоохранительных органов изъяли элементы самодельного взрывного устройства с места взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. По словам источника в органах, саперы продолжают работать на месте происшествия.

    Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным, взрывное устройство было заложено на месте в понедельник утром. Сейчас ведется установление личности тех, кто его заложил и привел в действие.

    В ходе работы специалисты обнаружили и изъяли элементы взрывного устройства, что позволит провести дальнейшую экспертизу. Точное время, способ закладки и активации устройства пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают расследование.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

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    3 февраля 2025, 12:10 • Новости дня
    Спасатели завершили работу на месте взрыва в Москве

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» завершили работу спасатели и пожарные

    Tекст: Ольга Иванова

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, где один человек погиб и четверо получили ранения, спасатели завершили работу, а следственно-оперативная группа продолжает расследование, опрашивая местных жителей.

    Спасатели и пожарные завершили работу на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, передает ТАСС. В настоящее время оперативные службы покинули место происшествия. Также с места улетел вертолет, но не уточняется, забрал ли он пострадавших.

    На территории комплекса доступ ограничен, вход разрешен только жильцам и сотрудникам экстренных служб. Однако жильцам пока не разрешают вход в свои дома.

    Тем временем продолжается работа следственно-оперативной группы и других специалистов. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома. В результате взрыва были повреждены остекление фойе первого этажа и произошло задымление. По имеющейся информации, один человек погиб, а четверо получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь.

    Правоохранительные органы проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Оперуполномоченные опрашивают местных жителей и дворников с целью установления деталей инцидента, все входы в дом, включая салоны с обратной стороны, перекрыты.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались. Позже стало известно, что президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в ЖК «Алые паруса».

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

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    3 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    ТЦ «Щука» закрыли после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичный торговый центр «Щука» закрыли для посетителей после утреннего взрыва в ЖК «Алые паруса», об этом сообщили в самом московском ТЦ.

    Руководство торгового центра заявило, что он будет открыт для посетителей после ликвидации всех неполадок, передает ТАСС.

    Между тем источник в оперативных службах пояснил, что все автомобили, припаркованные рядом с комплексом, проверяются на наличие взрывных устройств. На месте работают взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

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    3 февраля 2025, 12:27 • Новости дня
    На ВДНХ произошел пожар в музее славянской письменности

    На ВДНХ в Москве произошел пожар в музее славянской письменности

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне 58, где располагается музей славянской письменности «Слово», сообщили в оперативных службах.

    Возгорание произошло на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где находится музей славянской письменности «Слово», передает ТАСС.

    По данным оперативных служб, с первого этажа здания шел густой черный дым. На данный момент причины возгорания и площадь пожара еще не установлены.

    Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, чтобы локализовать огонь и предотвратить его распространение. О пострадавших или материальном ущербе пока не сообщается.

    Ранее в Москве на Волжском бульваре произошел пожар в квартире, в результате которого погибли два человека.

    В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого повреждены остекление и гипсокартонный потолок, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбуждено дело.

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    3 февраля 2025, 14:05 • Новости дня
    Названа причина пожара в павильоне ВДНХ в Москве

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на ВДНХ в павильоне № 59, где находится Музей героизма, произошло возгорание из-за короткого замыкания, оно было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание во время плановых работ в экспозиции. Все системы безопасности сработали штатно, что позволило избежать серьезных последствий, передает ТАСС.

    Согласно информации оперативных служб, пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, 14 человек, находившихся в здании, самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

    Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Павильон № 59 «Зерно», где произошло происшествие, с 9 января по 22 февраля будет закрыт для обновления экспозиции. В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших.

    Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне № 58, где располагается музей славянской письменности «Слово».

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    3 февраля 2025, 13:21 • Новости дня
    После взрыва в ЖК «Алые паруса» возбуждено дело по нескольким статьям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователи Главного следственного управления СК по Москве завели уголовное дело после взрыва в жилом доме на Авиационной улице в Москве, сообщил Следственный комитет.

    Дело завели по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно версии следствия, в результате взрыва погиб один человек, его личность пока не установлена. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и сейчас находятся под медицинским наблюдением.

    Проводится осмотр камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые судебные экспертизы.

    В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, целью которых является установление личности, причастной к совершению данного преступления.

    Напомним, взрыв произошел в холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Сообщалось о и ранении четверых других. По данным СМИ, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелое ранение.

    В Кремле отказались от комментариев по поводу произошедшего.

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    Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом. Однако радоваться эксперты не спешат. Как могут быть устроены поставки газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины? И почему это не самый выгодный вариант из возможных? Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Разрыв ЕС и России ведет к чистке олигархов Франции

    Те люди, которые еще несколько лет назад были главной политической опорой Эммануэля Макрона – богатейшие французские олигархи, теперь становятся его основными противниками. Виной тому переживаемый Европой из-за разрыва с Россией экономический кризис и методы, которыми президент Франции хочет его преодолеть. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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