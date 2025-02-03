Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть

Саркисян перенес клиническую смерть и подключен к ИВЛ после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Tекст: Ольга Иванова

Стало известно, что глава Федерации бокса Донецкой народной республики Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в ЖК, сообщает ТАСС.

Правоохранители уточнили, что после происшествия Саркисяна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Специалисты из правоохранительных органов изъяли элементы самодельного взрывного устройства с места взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. По словам источника в органах, саперы продолжают работать на месте происшествия.

Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным, взрывное устройство было заложено на месте в понедельник утром. Сейчас ведется установление личности тех, кто его заложил и привел в действие.

В ходе работы специалисты обнаружили и изъяли элементы взрывного устройства, что позволит провести дальнейшую экспертизу. Точное время, способ закладки и активации устройства пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».