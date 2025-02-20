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    Украину ждут репарации вместо инвестиций
    20 февраля 2025, 09:00 Мнение

    Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Проект сырьевой сделки между Украиной и США обрастает интересными подробностями. До сих пор в точности не известно, какой именно проект соглашения положили американцы на стол перед украинцами. Осенью прошлого года Владимир Зеленский решил «купить» избранного президента Дональда Трампа, заявив о возможном участии США в разработке «месторождений на триллионы долларов». Не уточнив подробности предложения, Зеленский вручил инициативу команде Трампа, которая воспользовалась ситуацией на все сто.

    Слив из британской The Telegraph говорит о шокирующих условиях фактической покупки американцами контрольного пакета акций в украинской экономике. По данным издания, проект соглашения предполагает не только передачу США половины украинских запасов редкоземельных металлов, но также контроль над месторождениями нефти и газа, железной руды, а также логистикой, включая порты и железную дорогу.

    Иными словами, речь идет отнюдь не о совместных инвестициях в разработку, а о получении контроля над будущими доходами от реализации полезных ископаемых, вне зависимости от того, кто их добывает. США будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам» – пишет британское издание. При этом у США останется возможность блокировать выдачу лицензий компаниям из «враждебных» государств (читай – Китая).

    Иными словами, ни о какой совместной деятельности и масштабных американских инвестициях – на что рассчитывал Зеленский – речь не идет.

    Украина действительно располагает крупными месторождениями редкоземельных металлов, но при этом находится далеко не на первых позициях ни по титану, ни по литию, ни по графиту, ни по урану. Кроме того, извлечение этих запасов потребует значительных вложений, а их добыча предполагает далеко не нулевую себестоимость.

    Американские корпорации не впервые проявляют интерес к украинским недрам. Самый примечательный случай – попытка входа на украинский рынок добычи нефти и газа гигантов Shell и Chevron в 2012-2013 годах. На пике развития технологии гидроразрыва пласта обе эти компании претендовали на освоение гигантских, но истощенных нефтегазоносных площадей на востоке (Полтавская, Харьковская и Донецкая области) и западе Украины, с которых начиналась еще советская нефтегазодобыча в начале 20-х годов прошлого столетия. Новые технологии должны были дать истощенным месторождениям вторую жизнь, а масштаб площадей – обеспечить прибыльность проекта.

    Примерно в те же годы американским компаниям второго эшелона активно раздавались месторождения на черноморском шельфе. Несмотря на второй Майдан и полное благоволение Западу кавалерийский наскок американцев на украинские недра в те годы ничем не увенчался. И Shell, и Chevron тихо-мирно свернули свою деятельность на Украине, распродав всё что можно, включая автозаправки.

    Сегодня американцы хотят взять то, что уже лежит на поверхности и не требует крупных капиталовложений. Вкладываться в нестабильную страну, еще не вышедшую из крупного военного конфликта, никто не захочет. Если конкретно, то США хотят двух вещей. Во-первых, заместить собою долю украинского государства в украинском же госсекторе. Украинские железные дороги, крупнейшие порты в Одессе и Южном, а также доли в крупных государственных компаниях (например, в «Нафтогазе Украины») должны быть переданы в инвестфонд совместного пользования, ключевым игроком в котором будут американские компании или государство.

    Во-вторых, США намерены забрать под себя активы крупнейших финансово-промышленных групп Украины, сформированных в середине 2000-х годов и контролирующих большую часть украинской экономики. Так, например, структуры бывшего министра топлива и энергетики Украины Николая Злочевского владеют лицензиями на разработку месторождений нефти и газа в Полтавской и Харьковской областях. Эти лицензии могут быть отобраны и переданы в будущий инвестфонд. То же самое касается государственной компании «Укргаздобыча», разрабатывающей несколько истощенных, но все еще функционирующих месторождений, крупнейшее из которых – Шебелинское в Харьковской области.

    Раскулачивание Игоря Коломойского (против которого Зеленский уже ввел санкции) даст возможность изъять долю группы «Приват» в месторождениях нефти, разрабатываемых «Укрнафтой» – крупной государственной компанией, фактически работающей в интересах Коломойского. Кроме того, речь может идти о крупных залежах марганцевых руд, разрабатываемых Марганецким и Орджоникидзевским ГОКами в Днепропетровской области – они также контролируются Коломойским.

    Попавший в американскую опалу еще при Байдене Ринат Ахметов умудрялся быть другом всех украинских президентов, включая Порошенко и Зеленского. Что всегда было нетривиальным достижением, учитывая, что Ахметов в свое время стоял у истоков «Партии регионов» Януковича. Однако напора трампистов Ахметов может не выдержать. Лишившись крупных металлургических предприятий в Мариуполе, Ахметов, тем не менее, продолжает зарабатывать на гигантских – даже по мировым масштабам – запасах железных руд Криворожского бассейна. Под прицелом – Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге. В том же списке – Полтавский ГОК еще одного олигарха, Константина Жеваго, чьи активы также могут быть деприватизированы через механизм внутриукраинских санкций.

    Что касается титана, то здесь история сложнее. Два крупнейших месторождения ильменитовых руд – Иршанский и Вольногорский ГОКи (Житомирская и Днепропетровская области соответственно) – с 2014 года находятся под управлением «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК). Контрольный пакет ОГХК в ноябре 2024 года был продан структурам азербайджанского бизнесмена Насиба Хасанова менее чем за 100 млн долларов. При этом именно ОГХК была ключевым поставщиком титанового сырья для химического предприятия «Сумыхимпром» и Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК). Без этой сырьевой базы оба эти предприятия теряют свою ценность. Или украинская деприватизация коснется и Азербайджана? 

    Значительная часть редкоземов находится на территориях, подконтрольных России. Так, крупнейшее месторождение лития расположено близ села Шевченково в ДНР, которое не так давно перешло под контроль ВС РФ.

    Урановые месторождения и залежи скандия разведаны у городка Желтые Воды Днепропетровской области. Однако их извлечение потребует немалых вложений, тогда как ни размер запасов, ни себестоимость могут их не оправдать.

    Повторюсь – сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну. 

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