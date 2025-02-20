Почему Трамп вынужден действовать быстро

Нет ничего удивительного в том, что команда Трампа сильно ускоряет некоторые процессы.

Украинский трек оказался в числе первых. Что логично. Но и опасно. Зеленский упирается и намеренно затягивает игру. При содействии европейцев.

Действовать же Трампу нужно быстро. Особенно с учетом внутриполитической логики в самих Штатах.

До старта в следующем году кампаний к промежуточным выборам 3 ноября 2026 года остается не так уж много времени. А на этих выборах будет определяться базовое состояние двух лагерей перед началом президентской кампании. Демократы сосредотачиваются. Идет поиск выигрышного кандидата. Результат этого поиска и дальнейшие сценарии президентского ралли сильно зависят и от тех неизбежных ошибок, которые президент и его команда сделают сейчас. В том числе и на украинском треке.

Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу или к не очень удачному раскладу на выборах 2028 года.

Базовый календарь на ближайшие два года давно сверстан. Пространства для маневров постепенно сужаются.

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