Адвокат оценил перспективы поиска останков экс-мэра Самары

Адвокат Бушманов: Останки экс-мэра Тархова могут помочь следствию установить преступника

Tекст: Вера Басилая

Бушманов заявил, что останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи могут помочь следствию в установлении преступника. На данный момент следствие считает, что останки могли быть уничтожены химикатами, однако поиск все же продолжается, пишет «Комсомольская правда».

По версии следствия, внучка экс-мэра Екатерина планировала убийство заранее, приобретая строительную пилу и химикаты, которые могли быть использованы для сокрытия тел. По словам адвоката, даже если останки не будут найдены, у следствия есть и другие доказательства, которые могут быть использованы в суде.

На данный момент внучка отказывается сотрудничать с правоохранительными органами, что затрудняет расследование. Следователи продолжают искать останки на полигоне «Преображенка» в Самарской области, но значительное количество отходов на свалке усложняет задачу.

Адвокат Бушманов отметил, что установить наличие сообщников у внучки все еще возможно. Следствие использует современные методы, такие как анализ телефонных звонков и данных с камер наблюдения. Также, если останки будут найдены, они могут пролить свет на способ совершения преступления и участие других лиц, кто совершил преступление – мужчина или женщина.

Ранее Самарский областной суд оставил под стражей , внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемую в убийстве своих деда и бабушки.

Следствие полагало, что Екатерина Тархова заранее готовилась к убийству, так как у нее были обнаружены канистры с химикатами, пластиковые емкости, телефоны и паспорта пропавших, а также информация о местах, куда были проданы их ювелирные изделия и автомобиль, принадлежавший бабушке. Между тем, местонахождение Виктора Тархова и его супруги остается неизвестным, но в их квартире были найдены следы крови и частицы кровеносных сосудов, несмотря на обработку помещения щелочью.

