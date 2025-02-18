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Внучку экс-мэра Самары оставили под стражей по делу об убийстве
Суд в Самаре оставил под стражей внучку экс-мэра Виктора Тархова по обвинению в убийстве
Самарский областной суд оставил под стражей внучку бывшего мэра Виктора Тархова, обвиняемую в убийстве деда и бабушки.
Самарский областной суд оставил под стражей Екатерину Тархову, внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемую в убийстве своих деда и бабушки, передает ТАСС.
Судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив меру пресечения без изменений. Позиция защиты остается прежней: адвокат Екатерины Тарховой Владимир Владимиров сообщил, что обвиняемая не делает никаких заявлений по делу, избрав тактику молчания.
31 января в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении супругов Тарховых. По данным следствия, они последний раз выходили на связь в декабре 2024 года. После этого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, а внучка Екатерина была задержана по подозрению в причастности к преступлению.
Следствие полагает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к убийству. У нее были обнаружены канистры с химикатами и пластиковые емкости, а квартира, где проживали потерпевшие, обработана щелочью. Также у обвиняемой нашли телефоны и паспорта пропавших, места, куда были проданы их ювелирные изделия, и автомобиль, принадлежавший бабушке.
Местонахождение Виктора Тархова и его супруги до сих пор остается неизвестным, но в квартире экс-мэра и его жены были найдены следы крови и частицы кровеносных сосудов, несмотря на обработку помещения химическим веществом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, внучке бывшего самарского мэра Виктора Тархова предъявили обвинение в убийстве его и его супруги сообщил Следственный комитет.
Находящуюся в колонии за вымогательство Людмилу Тархову признали потерпевшей по делу об убийстве ее родителей.