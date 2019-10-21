Владимир Путин объявил о «цивилизованной конкуренции» России с другими мировыми державами за влияние в Африке. Давно прошли времена, когда для получения помощи от Москвы достаточно было поклясться в верности идеалам марксизма-ленинизма. Что Россия может предложить Черному континенту, что может получить взамен и с кем придется за это побороться?

В понедельник ТАСС опубликовал развернутое интервью Владимира Путина, посвященное приоритетам России на континенте, где наше присутствие было фактически свернуто после распада СССР – в Африке. Президент заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с африканскими странами и противопоставил российскую тактику политике некоторых стран Запада. Программное интервью Путина вышло в преддверии саммита и экономического форума Россия – Африка, который откроется в Сочи в среду.

Ряд западных государств «прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран», констатировал Путин. «Подобными методами они пытаются вернуть... доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся, уже в «новой обертке»... эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски», – сказал президент России. При этом Путин напомнил: помимо США и их союзников, а также Китая, к африканскому континенту сейчас проявляет интерес большое число мировых игроков: Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Южная Корея, Израиль, Бразилия. Однако «ряд западных государств», дабы никто не мешал выкачивать сверхприбыли из Африки, «препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой».

Но, вновь подчеркнул Путин, учитывая интерес столь многих держав к африканскому континенту, Россия делает соответствующие выводы. Россияне «готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой», сказал российский лидер, добавив: «Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле». Путин перечислил те направления работы, которые Россия может предложить африканским странам. Это борьба с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством.

К слову, заметим, что последний пункт – борьба с пиратством – был одним из первых признаков того, что Россия вновь начинает играть активную роль в африканских делах. Еще в 2008 году тогдашний главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий обозначил: российские боевые корабли будут принимать участие в борьбе с пиратством у побережья Сомали – причем не в составе международных сил, а действуя самостоятельно. Сейчас присутствие флота России в африканских водах выходит на новый уровень. На ноябрь в акватории Кейптауна запланированы первые в истории совместные военно-морские учения с участием трех стран БРИКС – России, Китая и ЮАР. Пресса Британии – страны, которая некогда владела почти половиной Африки – охарактеризовала ноябрьские учения как свидетельство изменения сфер влияния на континенте.

«Основными конкурентами на континенте, как в старые добрые времена, у нас будут нынешние государства Евросоюза, в первую очередь Франция и Великобритания, Соединенные Штаты, а также азиатский лидер – Китай.

Очень приличные позиции занимает Индия в этой связи, так что там все очень плотно», – пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД старший преподаватель кафедры африканистики Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Александр Зданевич.

«Интересно, что в последние десять лет, при Ангеле Меркель, Германия активизировала свою политику на африканском континенте», – в свою очередь, сказала газете ВЗГЛЯД политолог-международник Наталия Пискунова. – Немцы очень заинтересованы в относительно дешевой продукции Африки – это и сырье для металлургии, промышленности, и сборка немецкой техники в странах Африки, поскольку это действительно ближе, чем Китай и страны Юго-Восточной Азии».

Зато американцы, в отличие от старых европейских колонизаторов, похоже, сворачивают свое присутствие на Черном континенте. «США в 1990-е годы и начале 2000-х проводили активнейшую торгово-экономическую политику в Африке, оказывали давление на внутреннюю политику стран, – отметила Пискунова. – Но после того, как пришел Дональд Трамп, программы, которые разрабатывались с 90-х годов, начали потихоньку сворачивать – «Америка прежде всего».

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Из объектов приложения сил наибольший интерес представляют богатые сырьем страны с развитой инфраструктурой, такие как Нигерия, ЮАР (интересная также благодаря серьезным проектам в области энергетики), Ботсвана и Зимбабве. «Прежде всего это связано с минеральной сырьевой базой, месторождениями лития и металлов платиновой группы», – отметил Зданевич. Есть страны, очень интересные в логистическом плане. Например, Мозамбик, Танзания, Кения – крупнейшие порты, которые обеспечивают доступ в различные зоны Индийского океана. Луанда – столица Анголы, это ворота Атлантического океана, пояснил эксперт.

С экономической и политической точек зрения, конкуренция за африканские ресурсы и транспортные потоки – это борьба за умы африканских элит, подчеркнул эксперт. «Нам надо убедить партнеров, что мы являемся надежными и перспективными со стратегической точки зрения, с политической, с экономической. Таким образом мы составим некую орбиту стран, которые будут рассматривать международный политический контекст с пониманием того, как это видит руководство России», – отметил Зданевич.

«Орбита» уже начинает выстраиваться. Участие в упомянутом саммите Россия – Африка в Сочи подтвердили 47 глав африканских государств, сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В августе прошел двусторонний деловой форум Мозамбик – Россия с участием мозамбикского президента Филипе Ньюси. Он же прибудет на сочинский саммит. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Мозамбик, который в свое время пользовался бескорыстной помощью СССР, сейчас может стать выгодным партнером. Около 10 лет назад в стране нашли сразу и нефть, и газ. Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков озвучил внушительный перечень компаний, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве с этой страной – от «Роснефти» и Газпромбанка до УАЗа, ГАЗа и КамАЗа. Весной прошлого года Сергей Шойгу подписал со своим мозамбикским коллегой Атаназиу Салвадором Мтумуке соглашение об упрощенном порядке захода российских военных кораблей в порты Мозамбика – таким образом у ВМФ появились дополнительные «пункты подскока».

Москва восстанавливает связи с теми странами, которые в советские времена числились по разряду «выбравших социалистический путь развития». «Россия никогда не была колониальной державой, что в контексте сотрудничества со странами Африки, очень хорошая политическая репутация», – отмечает Наталия Пискунова. По ее мнению,

Россию воспринимают и как наследницу СССР, благодаря которому многие государства Африки вообще были образованы.

«Большая часть из тех африканских лидеров, которые впоследствии стали президентами, премьер-министрами и так далее, учились в советских и российских университетах бесплатно. Естественно, остались связи и благожелательное отношение к России», – отметила Пискунова. Но в африканской политике СССР наблюдался перекос в излишнюю политизацию, что выражалось в выдаче беспроцентных кредитов, констатировал Зданевич. Добавим, что в 2017 году Россия списала африканским странам старые долги на общую сумму 20 млрд долларов.

На новом этапе отношения, очевидно, будут строиться прагматично, в том числе со старыми друзьями. Помимо Мозамбика, это, например, Ангола, чей президент Жоау Лоуренсу встречался с Путиным в апреле. В этой стране России предстоит конкурировать (или продуктивно сотрудничать) с китайцами, для которых Ангола уже стала крупнейшим поставщиком нефти, и с европейцами, среди которых активны бывшие колонизаторы – португальцы.

В мае этого года Россия достигла договоренностей с другим давнишним партнером по «социалистическому пути» – Республикой Конго – об обслуживании российской военной техники, которую ранее приобрела страна. Конго (чьи недра содержат запасы нефти, газа, ценных руд от железа до урана, а также золота и алмазов) находится в сфере интересов сразу нескольких великих держав, начиная с бывшей метрополии – Франции. Но, как отмечала газета ВЗГЛЯД, благодаря выгодным оружейным контрактам, у Москвы есть хороший шанс наладить особые отношения с конголезцами.

Есть африканские страны, где военно-политические проблемы гораздо сложнее, чем в Анголе или Мозамбике, но и их реально решить с помощью российских советников.

Это, например, Гвинея-Бисау, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. Страна, так же, как и соседняя Гвинейская Республика, богата бокситами. Россия завязывает более тесные контакты с Республикой Сьерра-Леоне, страной, которая (наряду с ЮАР, ЦАР и Зимбабве) входит в число крупнейших поставщиков алмазов в мире.

«Если говорить об Африке южнее Сахары, то там только начинается новый этап, – отметил Зданевич. – Со времен Советского Союза интерес был несколько утрачен, и сейчас придется восстанавливать позиции, учитывая имеющиеся там широкие возможности».

Отдельный большой вопрос – контакты Москвы с арабскими странами Магриба, с Африкой севернее Сахары. Сотрудничество России с Египтом, взаимодействие со сторонами ливийского конфликта, традиционно активный товарооборот с Алжиром (который только за последний год вырос на 20%) – это отдельные магистральные направления российской внешней политики. Россия заинтересована в стабилизации переживающего очередной политический катаклизм Судана. Напомним, что до военного переворота в этой стране, с суданскими властями шли переговоры об участии российских компаний в разработках золота.

Если смотреть на вещи трезво, то того золотого дождя, который давал Советский Союз, не будет, подчеркнул Зданевич. «Первую скрипку должен играть бизнес, с поддержкой МИДа, Россотрудничества, торговых представительств. Кроме того, необходимо обязательное информационное сопровождение, тогда дело пойдет», – резюмировал эксперт-африканист.

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