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21 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:18  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин готов исправить ошибки СССР в Африке

Мозамбикский президент Ньюси – один из тех африканских лидеров, с которыми Путин наладил отношения в новом форматеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин объявил о «цивилизованной конкуренции» России с другими мировыми державами за влияние в Африке. Давно прошли времена, когда для получения помощи от Москвы достаточно было поклясться в верности идеалам марксизма-ленинизма. Что Россия может предложить Черному континенту, что может получить взамен и с кем придется за это побороться? Подробности...
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Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

Обычное, казалось бы, оборудование может нести серьезную угрозуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Главным технологическим событием последних дней стала новость о дистанционном отключении австрийских компрессоров, используемых Газпромом. И хотя само это событие произошло давно, оно напомнило, как уязвима Россия при использовании западного оборудования. Что такое компьютерные закладки, где они уже применяются – и как им противодействовать?  Подробности...
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Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...

Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...

Как выжить во время информационного апокалипсиса

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Для того, чтобы не сойти с ума от избытка информации, надо иногда пользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть во всех смартфонах, планшетах и нетбуках, включается кликом на значок самолетика и называется «авиарежим». Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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              Путин готов исправить ошибки СССР в Африке

              Мозамбикский президент Ньюси – один из тех африканских лидеров, с которыми Путин наладил отношения в новом формате   21 октября 2019, 14:20
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Оксана Борисова

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              Владимир Путин объявил о «цивилизованной конкуренции» России с другими мировыми державами за влияние в Африке. Давно прошли времена, когда для получения помощи от Москвы достаточно было поклясться в верности идеалам марксизма-ленинизма. Что Россия может предложить Черному континенту, что может получить взамен и с кем придется за это побороться?

              В понедельник ТАСС опубликовал развернутое интервью Владимира Путина, посвященное приоритетам России на континенте, где наше присутствие было фактически свернуто после распада СССР – в Африке. Президент заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с африканскими странами и противопоставил российскую тактику политике некоторых стран Запада. Программное интервью Путина вышло в преддверии саммита и экономического форума Россия – Африка, который откроется в Сочи в среду.

              Ряд западных государств «прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран», констатировал Путин. «Подобными методами они пытаются вернуть... доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся, уже в «новой обертке»... эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски», – сказал президент России. При этом Путин напомнил: помимо США и их союзников, а также Китая, к африканскому континенту сейчас проявляет интерес большое число мировых игроков: Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Южная Корея, Израиль, Бразилия. Однако «ряд западных государств», дабы никто не мешал выкачивать сверхприбыли из Африки, «препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой».

              Но, вновь подчеркнул Путин, учитывая интерес столь многих держав к африканскому континенту, Россия делает соответствующие выводы. Россияне «готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой», сказал российский лидер, добавив: «Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле». Путин перечислил те направления работы, которые Россия может предложить африканским странам. Это борьба с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством.

              К слову, заметим, что последний пункт – борьба с пиратством – был одним из первых признаков того, что Россия вновь начинает играть активную роль в африканских делах. Еще в 2008 году тогдашний главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий обозначил: российские боевые корабли будут принимать участие в борьбе с пиратством у побережья Сомали – причем не в составе международных сил, а действуя самостоятельно. Сейчас присутствие флота России в африканских водах выходит на новый уровень. На ноябрь в акватории Кейптауна запланированы первые в истории совместные военно-морские учения с участием трех стран БРИКС – России, Китая и ЮАР. Пресса Британии – страны, которая некогда владела почти половиной Африки – охарактеризовала ноябрьские учения как свидетельство изменения сфер влияния на континенте.

              «Основными конкурентами на континенте, как в старые добрые времена, у нас будут нынешние государства Евросоюза, в первую очередь Франция и Великобритания, Соединенные Штаты, а также азиатский лидер – Китай.

              Очень приличные позиции занимает Индия в этой связи, так что там все очень плотно», – пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД старший преподаватель кафедры африканистики Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Александр Зданевич.

              «Интересно, что в последние десять лет, при Ангеле Меркель, Германия активизировала свою политику на африканском континенте», – в свою очередь, сказала газете ВЗГЛЯД политолог-международник Наталия Пискунова. – Немцы очень заинтересованы в относительно дешевой продукции Африки – это и сырье для металлургии, промышленности, и сборка немецкой техники в странах Африки, поскольку это действительно ближе, чем Китай и страны Юго-Восточной Азии».

              Зато американцы, в отличие от старых европейских колонизаторов, похоже, сворачивают свое присутствие на Черном континенте. «США в 1990-е годы и начале 2000-х проводили активнейшую торгово-экономическую политику в Африке, оказывали давление на внутреннюю политику стран, – отметила Пискунова. – Но после того, как пришел Дональд Трамп, программы, которые разрабатывались с 90-х годов, начали потихоньку сворачивать – «Америка прежде всего».

              Из объектов приложения сил наибольший интерес представляют богатые сырьем страны с развитой инфраструктурой, такие как Нигерия, ЮАР (интересная также благодаря серьезным проектам в области энергетики), Ботсвана и Зимбабве. «Прежде всего это связано с минеральной сырьевой базой, месторождениями лития и металлов платиновой группы», – отметил Зданевич. Есть страны, очень интересные в логистическом плане. Например, Мозамбик, Танзания, Кения – крупнейшие порты, которые обеспечивают доступ в различные зоны Индийского океана. Луанда – столица Анголы, это ворота Атлантического океана, пояснил эксперт.

              С экономической и политической точек зрения, конкуренция за африканские ресурсы и транспортные потоки – это борьба за умы африканских элит, подчеркнул эксперт. «Нам надо убедить партнеров, что мы являемся надежными и перспективными со стратегической точки зрения, с политической, с экономической. Таким образом мы составим некую орбиту стран, которые будут рассматривать международный политический контекст с пониманием того, как это видит руководство России», – отметил Зданевич.

              «Орбита» уже начинает выстраиваться. Участие в упомянутом саммите Россия – Африка в Сочи подтвердили 47 глав африканских государств, сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

              В августе прошел двусторонний деловой форум Мозамбик – Россия с участием мозамбикского президента Филипе Ньюси. Он же прибудет на сочинский саммит. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Мозамбик, который в свое время пользовался бескорыстной помощью СССР, сейчас может стать выгодным партнером. Около 10 лет назад в стране нашли сразу и нефть, и газ. Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков озвучил внушительный перечень компаний, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве с этой страной – от «Роснефти» и Газпромбанка до УАЗа, ГАЗа и КамАЗа. Весной прошлого года Сергей Шойгу подписал со своим мозамбикским коллегой Атаназиу Салвадором Мтумуке соглашение об упрощенном порядке захода российских военных кораблей в порты Мозамбика – таким образом у ВМФ появились дополнительные «пункты подскока».

              Москва восстанавливает связи с теми странами, которые в советские времена числились по разряду «выбравших социалистический путь развития». «Россия никогда не была колониальной державой, что в контексте сотрудничества со странами Африки, очень хорошая политическая репутация», – отмечает Наталия Пискунова. По ее мнению,

               Россию воспринимают и как наследницу СССР, благодаря которому многие государства Африки вообще были образованы.

              «Большая часть из тех африканских лидеров, которые впоследствии стали президентами, премьер-министрами и так далее, учились в советских и российских университетах бесплатно. Естественно, остались связи и благожелательное отношение к России», – отметила Пискунова. Но в африканской политике СССР наблюдался перекос в излишнюю политизацию, что выражалось в выдаче беспроцентных кредитов, констатировал Зданевич. Добавим, что в 2017 году Россия списала африканским странам старые долги на общую сумму 20 млрд долларов.

              На новом этапе отношения, очевидно, будут строиться прагматично, в том числе со старыми друзьями. Помимо Мозамбика, это, например, Ангола, чей президент Жоау Лоуренсу встречался с Путиным в апреле. В этой стране России предстоит конкурировать (или продуктивно сотрудничать) с китайцами, для которых Ангола уже стала крупнейшим поставщиком нефти, и с европейцами, среди которых активны бывшие колонизаторы – португальцы.  

              В мае этого года Россия достигла договоренностей с другим давнишним партнером по «социалистическому пути» – Республикой Конго – об обслуживании российской военной техники, которую ранее приобрела страна. Конго (чьи недра содержат запасы нефти, газа, ценных руд от железа до урана, а также золота и алмазов) находится в сфере интересов сразу нескольких великих держав, начиная с бывшей метрополии – Франции. Но, как отмечала газета ВЗГЛЯД, благодаря выгодным оружейным контрактам, у Москвы есть хороший шанс наладить особые отношения с конголезцами.

              Есть африканские страны, где военно-политические проблемы гораздо сложнее, чем в Анголе или Мозамбике, но и их реально решить с помощью российских советников.

              Это, например, Гвинея-Бисау, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. Страна, так же, как и соседняя Гвинейская Республика, богата бокситами. Россия завязывает более тесные контакты с Республикой Сьерра-Леоне, страной, которая (наряду с ЮАР, ЦАР и Зимбабве) входит в число крупнейших поставщиков алмазов в мире.

              «Если говорить об Африке южнее Сахары, то там только начинается новый этап, – отметил Зданевич. – Со времен Советского Союза интерес был несколько утрачен, и сейчас придется восстанавливать позиции, учитывая имеющиеся там широкие возможности».

              Отдельный большой вопрос – контакты Москвы с арабскими странами Магриба, с Африкой севернее Сахары. Сотрудничество России с Египтом, взаимодействие со сторонами ливийского конфликта, традиционно активный товарооборот с Алжиром (который только за последний год вырос на 20%) – это отдельные магистральные направления российской внешней политики. Россия заинтересована в стабилизации переживающего очередной политический катаклизм Судана. Напомним, что до военного переворота в этой стране, с суданскими властями шли переговоры об участии российских компаний в разработках золота.

              Если смотреть на вещи трезво, то того золотого дождя, который давал Советский Союз, не будет, подчеркнул Зданевич. «Первую скрипку должен играть бизнес, с поддержкой МИДа, Россотрудничества, торговых представительств. Кроме того, необходимо обязательное информационное сопровождение, тогда дело пойдет», – резюмировал эксперт-африканист.

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