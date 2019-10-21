Конкуренцию мировых держав за Африку назвали «битвой за умы»

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21 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

Обычное, казалось бы, оборудование может нести серьезную угрозуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Главным технологическим событием последних дней стала новость о дистанционном отключении австрийских компрессоров, используемых Газпромом. И хотя само это событие произошло давно, оно напомнило, как уязвима Россия при использовании западного оборудования. Что такое компьютерные закладки, где они уже применяются – и как им противодействовать?  Подробности...
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Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...

Как выжить во время информационного апокалипсиса

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Для того, чтобы не сойти с ума от избытка информации, надо иногда пользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть во всех смартфонах, планшетах и нетбуках, включается кликом на значок самолетика и называется «авиарежим». Подробности...
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В спортзале надо выбирать женщин

Илья Переседов, журналист
Если часто ходить в спортзал, понимаешь, какая тотальная безотцовщина накрыла Россию. Большинство городских мужчин посещают зал вовсе не затем, чтобы стать сильнее и краше. Они оплачивают услуги тренера для того, чтобы какое-то время просто побыть рядом с большим и могучим мачо. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Конкуренцию мировых держав за Африку назвали «битвой за умы»

                 21 октября 2019, 12:18
              Фото: Tom Kirkwood/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «Надо убедить партнеров, что мы являемся надежными и перспективными партнерами со стратегической, политической и экономической точек зрения. Тогда дело пойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД африканист Александр Зданевич, комментируя слова Владимира Путина о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.

              «Мы сейчас выходим на напряженную площадку взаимодействия на всех уровнях: политическом, экономическом и культурном, – сказал старший преподаватель Кафедры африканистики Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Александр Зданевич. – Основными конкурентами на континенте, как в старые добрые времена, у нас будут Соединенные Штаты, нынешние государства Евросоюза – в первую очередь, Франция и Великобритания, а также азиатский лидер – Китай. Очень приличные позиции занимает Индия в этой связи, так что там все очень плотно».

              По словам эксперта, история взаимодействия России и стран Африки давняя и обширная. По линии военно-технического сотрудничества  хорошие наработки с Алжиром, Ливией, Египтом и другими странами Магриба (Северной Африки). Если говорить об Африке южнее Сахары, то там только начинается новый этап. Со времен Советского Союза интерес был несколько утрачен, и сейчас придется восстанавливать позиции, учитывая имеющиеся там широкие возможности.

              «В Африке везде есть точки наивысшего напряжения – наиболее развитые на континенте экономики. Например, в Западной Африке – это Нигерия, которая, фактически, занимает первое место из-за углеводородной базы. ЮАР, из-за серьезных проектов в области энергетики, Ботсвана, и с некоторых пор – Зимбабве, потому что там есть  огромный потенциал технологического развития. Прежде всего, это связано с минеральной сырьевой базой, месторождениями лития и металлов платиновой группы», – отметил Зданевич.

              Также собеседник отметил, что есть страны, которые очень интересны России в логистическом смысле. Например, Мозамбик, Танзания, Кения – крупнейшие порты, которые обеспечивают доступ в различные зоны Индийского океана. Луанда – столица Анголы, это транспортные ворота Атлантического океана. Камерун также весьма интересен в плане логистики.

              «Везде, где есть относительная стабильность и база совместных наработок еще с советских времен, существует перспективная почва для быстрого развития отношений. Если же мы где-то начинаем с нуля, то там придется конкурировать за умы», – поделился ученый-африканист.

              «Нам надо убедить партнеров, что мы являемся надежными и перспективными со стратегической точки зрения, с политической, с экономической. По всем направлениям. Таким образом мы составим себе некую орбиту, созвездие стран, которые будут рассматривать международный политический контекст, с пониманием того как это видит руководство России», – акцентировал эксперт.

              Таким образом, формируется задел на ближайшее политическое будущее. Сейчас речь не идет про десятилетия, мы говорим про 3-5 лет, это максимум для современного мира, продолжил Зданевич. «Мы видим сегодня проекты с прицелом на 2030, 2050, 2063-й годы. Это конечно очень здорово, но мир развивается слишком стремительно. Мы живем в информационном потоке колоссальной плотности. И Африка в том числе. Они догоняют очень быстро. В какой-то степени у африканских стран перспектив больше, потому что тот, кто догоняет, всегда имеет преимущество», - сказал собеседник.

              «У России в контексте конкуренции за сотрудничество в Африке есть ряд сильных сторон. Мы можем выступать гарантом безопасности, потому что у нас есть солидные наработки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. Мы в этом хлебнули горя, и знаем, как это устроено».

              Говоря о недостатках советского подхода к сотрудничеству со странами африканского континента, эксперт констатировал: тогда был очевидный перекос в излишнюю политизацию, что выражалось в частности, в выдаче беспроцентных кредитов странам, выбравшим социалистический путь развития. Огромное количество денег было потрачено. И, может быть, мы не получили то, что планировали получить. Тут в двух словах не расскажешь, отметил Зданевич.

              «Сейчас совершенно по-другому строится мир, поэтому Россия вполне способна добиваться ощутимых результатов в плане сотрудничества со странами Африки. Мы конечно отталкиваемся от термина «глобализация», но если смотреть на вещи трезво, то того золотого дождя, который давал Советский Союз, не будет. Если это будет взаимовыгодное сотрудничество, то первую скрипку должен играть бизнес. С категорической поддержкой федерального центра. Плюс, как представители федерального центра – загранаппарат, то есть МИД, Россотрудничество, торговое и военное представительства в Африке. Должна быть сеть. Кроме того, необходимо обязательное информационное сопровождение. Этого нам очень не хватает. Тогда дело пойдет», – резюмировал эксперт.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.

              По словам российского лидера, «Африка все больше становится континентом возможностей». «Она обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью», – сказал глава государства. Путин также отметил рост инфраструктурных потребностей Африки, стремительное увеличение населения континента и его запросов. «Следовательно, расширяется внутренний рынок и потребление», – обратил внимание Владимир Путин.

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