Путин заявил о готовности России к цивилизованной конкуренции за Африку

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.

По словам российского лидера, «Африка все больше становится континентом возможностей». «Она обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью», – сказал глава государства в интервью ТАСС.

Путин также отметил рост инфраструктурных потребностей Африки, стремительное увеличение населения континента и его запросов. «Следовательно, расширяется внутренний рынок и потребление», – обратил внимание глава государства.

«А где открываются существенные перспективы для инвестиций, для извлечения выгоды, там возникает конкуренция, к сожалению, порой выходящая за рамки приличий», – констатировал глава государства.

По словам российского лидера, «ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран». «Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся – уже в «новой обертке» – выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски», – сказал президент России.

«Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой», – заметил Путин.

При этом он обратил внимание, что в развитии отношений со странами Африки заинтересованы не только западноевропейские страны, США, КНР, но и Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Республика Корея, Израиль, Бразилия.

«Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой, – сказал российский лидер. «Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле», – подчеркнул Путин.

«Убежден, что африканцы не заинтересованы в эскалации противостояния крупных держав на континенте», – отметил российский лидер.

«Напротив, они предпочли бы, чтобы соперничество сменилось на сотрудничество в противодействии таким острым для Африки вызовам, как терроризм, преступность, наркоторговля, неконтролируемая миграция, нищета, опасные инфекционные заболевания. Повторю: Россия готова именно к такой работе», – добавил Путин

По словам российского лидера, африканская повестка России носит позитивный, устремленный в будущее характер. «Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки», – подчеркнул глава государства.

Напомним, 23 и 24 октября в Сочи пройдет саммит Россия – Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, 47 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Ранее в Кремле разъяснили планы России по Африке.