В Кремле назвали число участников саммита Россия – Африка

Участие в саммите Россия – Африка в Сочи подтвердили 47 глав африканских государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вчера мне был задан вопрос об участниках предстоящего саммита Россия-Африка, подтвердили всего 47 лидеров свое участие... Кроме того, примут участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по итогам саммита планируется подписание политической декларации по основным направлениям российско-африканского сотрудничества.

Также по итогам форума «ожидается подписание весомого пакета договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной сферах».

«Первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций», – сказала она.

Захарова отметила, что в рамках мероприятий планируется участие главы МИД России Сергея Лаврова в рабочей программе президента, а также во встречах с министрами иностранных дел африканских государств.

Ранее сообщалось, что президент Кении прибудет в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Также накануне Песков заявлял, что, организуя форум со странами Африки, Россия не собирается конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте.

Саммит и экономический форум Россия – Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.