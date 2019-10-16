Президент Кении прибудет в Сочи для встречи с Путиным

Президент Кении Ухуру Кениата возглавит национальную делегацию на проходящем в Сочи саммите Россия – Африка и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, заявила Временная поверенная в делах Кении в России Винни Мванджала.

Саммит и экономический форум Россия – Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.

«Кения будет представлена на высшем уровне. Его превосходительство Ухуру Кениата, президент Республики возглавит делегацию в Сочи. Будет двусторонняя встреча с президентом Путиным», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

По ее словам, кенийская сторона в ходе встречи планирует обсудить возможное сотрудничество с Россией по реализации национальной программы четырех приоритетов, так называемой «Большой четверки».

«Большая четверка» охватывает сферу всеобщего медицинского обслуживания, сферу продовольственной безопасности, доступного жилья, производства. И по этим направлениям мы будем рассчитывать на расширение сотрудничества с Россией и на увеличение инвестиций», – отметила Мванджала.

Она также отметила, что три соглашения планируется подписать по итогам встречи лидеров России и Кении. «Мы ожидаем, что будет подписано как минимум три соглашения – мы работали над ними все это время. Это меморандум о взаимопонимании (MOU) в сфере туризма, это документ о научном, технологическом и культурном взаимодействии, а также план политических консультаций между министерствами иностранных дел России и Кении. Если будут подписаны хотя бы эти соглашения, это уже станет большим шагом в развитии наших двусторонних отношений», – сказала дипломат.