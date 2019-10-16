Кремль разъяснил планы России по Африке

Россия, организуя форум со странами Африки, не собирается конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте, хочет сотрудничать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос: означает ли проведение саммита с африканскими государствами, что Россия собирается конкурировать со странами запада и Китаем в Африке, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля указал, что в этом случае «речь идет не о конкуренции в плане России, а о взаимовыгодном сотрудничестве».

«Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент. России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества африканским государствам», – пояснил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что со многими из африканских государств у России сложились очень тесные взаимоотношения.

Песков добавил, что уточнит, сколько руководителей африканских государств приедут на саммит «Россия – Африка» в Сочи.

Ранее сообщалось, что президент Кении прибудет в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.