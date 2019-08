Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект 21 августа 2019, 20:05

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Евгений Крутиков

Сообщить об ошибке • В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси. Эта южноафриканская страна с автоматом Калашникова на государственном гербе не так давно проснулась сказочно богатой, но получила такие проблемы, от которых кровь стынет в жилах. Россия может помочь, что окупится для нее сторицей. Но для этого придется ввязаться в весьма опасное предприятие. Накануне Филипе Ньюси принял участие в двустороннем деловом форуме Мозамбик – Россия. В среду должен встретиться с Владимиром Путиным после того, как российский президент вернется из Финляндии. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят подготовку первого саммита Россия – Африка, который пройдет в Сочи 24 октября. Россия и Мозамбик открывают новый этап сотрудничества c упором на экономическое взаимодействие, радостно возвестил гость из Мапуту. Действительно, экономика – первое, что всплывает, когда речь заходит о контактах с африканскими странами, и Мозамбик не исключение. Помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков озвучил внушительный перечень российских компаний, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве с этой страной – от «Роснефти» и Газпромбанка до УАЗа, ГАЗа и КамАЗа. Особое внимание – энергетической сфере. Но не так все просто. Весной прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров был в Мозамбике в связи с подписанием трехстороннего контракта между местным правительством, «Роснефтью» и ExxonMobil по разработке нефтеносного шельфа в Индийском океане. И в нем есть «технические сложности», которые, по словам Лаврова, должны «решаться внутри консорциума». Эти сложности – не единственные, связанные с Мозамбиком. Есть и похуже. Но помимо сложностей, эта страна предоставляет и возможности. Назовем их колоссальными – и не сильно погрешим против истины. Мы делили Мозамбик Около десяти лет назад в Мозамбике – одной из беднейших стран мира – неожиданно нашли сразу и нефть, и газ. Перед государством открылись чудесные перспективы, как это случилось прежде с близкородственной Анголой, быстро выросшей в региональную сверхдержаву. Газа оказалось чудовищно много, но все его залежи расположены в крайне бедной даже по мозамбикским меркам провинции Кабу-Делгаду на границе с Танзанией. Еще недавно Мозамбик был бесперспективно беден. Теперь он потенциально богат (фото: Cristian Umili/Vwpics/Zuma/Global Look Press) Первыми прибежали те, кто оказался ближе. Перспективный контракт на разработку газовых месторождений получила ЮАР, конкретно – компания SASOL Ltd. Буры намерены построить завод по производству СПГ и протянуть газопровод до Сасолбурга в провинции Фри-Стейт (этот городок был построен еще в 1950-х годах специально для рабочих компании, и теперь там расположены ее основные мощности). Трубопровод в Южную Африку с ответвлением на столицу Мозамбика Мапуту существует уже сейчас. Этот контракт вызвал в Мозамбике неоднозначную реакцию, ведь буры, как в старые времена, расплатились считай что бусами. Газ уходит в ЮАР по крайне низкой цене, а для внутреннего потребления почти ничего не остается – люди топят дровами и бытовыми отходами, как при португальцах. Хуже того, буры игнорируют даже оговоренные условия контракта. Например, копают и строят не только там, где компании выделены лицензионные участки, а везде вокруг них, и разрешения на то не спрашивают. Так могло продолжаться долго, но в 2010 году итальянская ENI обнаружила залежи природного газа в Индийском океане невдалеке от все той же провинции Кабу-Делгаду – и Мозамбик в один день подскочил на 14-е место в списке газоносных государств. В стране началась «газовая лихорадка» со всеми вытекающими последствиями. Мозамбикцы стали грезить о прекрасном будущем, в котором они будут учиться по ночам, а днем занимать высокооплачиваемые должности и ничего на них не делать (это цитата из местной прессы). Но африканские мечты всегда остаются мечтами. Итальянцы и примкнувшие к ним американцы из компании Anadarco технично кинули Мозамбик, решив не вкладывать инвестиции в саму страну, а подогнать на шельф плавучие заводы СПГ и гнать газ на экспорт, не заходя на твердую землю. Хуже того, заводы (помесь баржи и комплекса по сжижению газа) управляются высокотехнологичным и квалифицированным персоналом, какого в Мозамбике по понятным причинам нет. Местному населению отводилась привычная роль «боев»: общепит, логистика (попросту говоря, шоферы), прачечная и все тому подобное, а это не высокооплачиваемые места, чтоб по ночам учиться. Строго говоря, зарплаты не хватит на мозамбикский же газ – «уважаемые партнеры» определили весьма высокую цену для местного населения. Немного подумав, в Мапуту решили бороться с белыми колонизаторами и путем введения в законодательство понятия «местного содержания». Смысл этого закона, принятого в 2017-м, в том, что он определяет долю товаров и услуг, которые иностранные компании обязаны закупать на местном рынке. Он же постановил, что владеть местными филиалами могут только граждане Мозамбика, что иностранцы обязаны брать на работу местное население по квоте и что часть добытого газа в обязательном порядке должна распространяться на внутреннем рынке по фиксированной цене. Проблема только в том, что большая часть этих благ будет доставаться провинции Кабу-Делгаду, максимально удаленной от Мапуту. Anadarco долго сопротивлялась, но в итоге согласилась на две так называемые морские концессии на мозамбикских условиях. Итальянцы на такие уступки не пошли, настояли на работе морских заводов СПГ, но согласились на постройку нескольких хранилищ газа и конденсата на побережье, а заодно морской пристани и еще кое-чего по мелочи. Это сильно подняло стоимость проекта, поскольку он теперь потребует переселения местного населения. В одиночку ENI все это было не потянуть, и в расширенный консорциум набежали, кажется, вообще все – от корейцев и японцев (Samsung и Mitsui) до прочих американцев, включая ту самую ExxonMobil, с которой у «Роснефти» «технические сложности». По идее схема должна заработать к 2022 году. Но китайцам, как ни странно, места не нашлось. Они буквально проспали, и теперь кусают локти. В Мозамбик зачастили высшие чины китайского руководства, начиная с председателя Всекитайского собрания, а президент Филипе Ньюси недавно посетил Пекин, где его обхаживали как могли. И тут, как по мановению волшебной палочки, в Кабу-Делгаду завелись исламские террористы. «Никогда такого не было, и вдруг – опять». На эту тему Те же – и пирамида из черепов Ситуация в отдаленной, некогда нищей, а теперь сверхдорогой провинции была дестабилизирована за считанные месяцы. Массовый террор начался летом прошлого года и принял ужасающие формы. Люди, именующие себя «Аль-Сунна ва Джамаа», нападают на христианские деревни и миссии, оставляя после себя «визитную карточку»: обезглавленные трупы, в том числе женщин и детей, и сложенные в пирамидку головы. Террор принял такой размах, что католические миссионеры стали сворачивать деятельность в Кабу-Делгаду и эвакуировать школы в ЮАР. Ситуация стала выходить из-под контроля, инвесторы забеспокоились, а на недавнем саммите EuroAfrica в Лиссабоне, который Португалия проводит специально для своих бывших колоний, президента Ньяси засыпали вопросами о перспективах Кабу-Делгаду, поскольку в подобной обстановке о масштабных инвестиционных проектах и речи идти не может. Президент Ньюси – сам уроженец Кабу-Делгаду и принадлежит к живущему там племени маконде (для Мозамбика – национальное меньшинство). Большая часть маконде проживают в соседней Танзании и формально считаются мусульманами, но вряд ли кто-то из них может внятно прочитать фатиху – у племени по-прежнему в ходу традиционные культы и вырезание из дерева красивых фигурок духов. Полиция Мозамбика настаивает, что «исламская секта» проникает на территорию Кабу-Делгаду из-за рубежа (читай – из Танзании). Несколько раз они даже арестовывали иностранцев с мусульманскими именами (в основном – гостей из Уганды), которым предъявляли обвинения в терроризме. Но стабилизировать ситуацию в провинции пока не получается. Есть несколько нюансов. В 2016 году было подписано перемирие между правящей со времен получения независимости партией ФРЕЛИМО, армией и оппозиционным альянсом РЕНАМО. До этого в сельских районах страны вспыхивали спорадические стычки между правительственными войсками и боевиками РЕНАМО. С неожиданным ростом инвестиционной привлекательности провинции Кабу-Делгаду столкновения естественным образом переместились именно туда. Кроме того, в октябре мозамбикцы будут выбирать не только президента (наибольшие шансы все-таки у Ньюси), но и – впервые в жизни – губернаторов провинций, которых прежде назначал глава государства. Так отдаленный район Кабу-Делгаду превратился в клубок противоречий. И невесть откуда взявшиеся джихадисты с мутной идентичностью – только часть проблемы. Русские в поисках приключений Весной прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал со своим мозамбикским коллегой Атаназиу Салвадором Мтумуке соглашение об упрощенном порядке захода российских военных кораблей в порты Мозамбика. Это, конечно, не полноценные военно-морские базы, но «пункты подскока», где можно будет без лишних формальностей дозаправиться, пополнить запасы и отдохнуть. При этом генерал Мтумуке однозначно заявил, что «его страна заинтересована принять у себя российских военных советников». Это заявление вызвало нездоровый ажиотаж. С тех пор российские советники в Мапуту, Бейре и Пембе замечены не были, но президент Ньюси кровно заинтересован в том, чтобы стабилизировать ситуацию в Кабу-Делгаду любыми средствами, и пока ему никто такой помощи не предлагал. Россия по большому счету тоже не предлагала, только «выражала готовность» в частных беседах. Другое дело, что сегодня президент Ньюси вряд ли может позволить себе детально обсуждать эту возможность с Путиным. Ему нужно пережить выборы и попробовать вернуться к этому вопросу на саммите в Сочи, на который он прибыть не сможет (опять из-за выборов) и посылает вместо себя внушительную делегацию, включая генерала Мтумуке. Список российских корпораций, желающих сотрудничать с Мозамбиком, демонстрирует совсем иной подход, чем у итальянцев, португальцев и американцев. Если все контракты разово заработают, это будет выглядеть как масштабные инвестиции не только в газо- и нефтедобычу, но и практически во все сферы жизни Мозамбика. Это коммерциализированная форма советского подхода, представляющая собой полную опеку над страной, а не только выкачку из нее ресурсов. Подобное разумно, тем более что китайцы потеряли темп, а португальцы больше говорят, напирая на общее прошлое и единство языка, чем что-то делают – их ресурсов хватает только на Анголу. При таком раскладе руководство Мозамбика действительно может попросить Москву помочь стабилизировать ситуацию в Кабу-Делгаду, что не так уж сложно, как кажется. Есть африканские страны, где военно-политические проблемы гораздо сложнее, но и их реально решить с помощью российских советников. Например, Гвинея-Бисау, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. Не надо пугаться трудностей, тем более западного общественного мнения. Мы все это уже пережили на примере ЦАР. 