Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект

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21 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Москва может вернуться в G8 в 2020 годуФото: Alexander Demianchuk/Reuters
Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России? Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...

Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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    Конфузы с участием первых леди

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

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              Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект

              Филипе Ньюси нуждается не только в российских инвестициях, но и в военной помощи   21 августа 2019, 20:05
              Фото: Владимир Гердо/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси. Эта южноафриканская страна с автоматом Калашникова на государственном гербе не так давно проснулась сказочно богатой, но получила такие проблемы, от которых кровь стынет в жилах. Россия может помочь, что окупится для нее сторицей. Но для этого придется ввязаться в весьма опасное предприятие.

              Накануне Филипе Ньюси принял участие в двустороннем деловом форуме Мозамбик – Россия. В среду должен встретиться с Владимиром Путиным после того, как российский президент вернется из Финляндии. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят подготовку первого саммита Россия – Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.

              Россия и Мозамбик открывают новый этап сотрудничества c упором на экономическое взаимодействие, радостно возвестил гость из Мапуту. Действительно, экономика – первое, что всплывает, когда речь заходит о контактах с африканскими странами, и Мозамбик не исключение. Помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков озвучил внушительный перечень российских компаний, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве с этой страной – от «Роснефти» и Газпромбанка до УАЗа, ГАЗа и КамАЗа. Особое внимание – энергетической сфере. Но не так все просто.

              Весной прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров был в Мозамбике в связи с подписанием трехстороннего контракта между местным правительством, «Роснефтью» и ExxonMobil по разработке нефтеносного шельфа в Индийском океане. И в нем есть «технические сложности», которые, по словам Лаврова, должны «решаться внутри консорциума».

              Эти сложности – не единственные, связанные с Мозамбиком. Есть и похуже. Но помимо сложностей, эта страна предоставляет и возможности. Назовем их колоссальными – и не сильно погрешим против истины.  

              Мы делили Мозамбик

              Около десяти лет назад в Мозамбике – одной из беднейших стран мира – неожиданно нашли сразу и нефть, и газ. Перед государством открылись чудесные перспективы, как это случилось прежде с близкородственной Анголой, быстро выросшей в региональную сверхдержаву. Газа оказалось чудовищно много, но все его залежи расположены в крайне бедной даже по мозамбикским меркам провинции Кабу-Делгаду на границе с Танзанией.

              Еще недавно Мозамбик был бесперспективно беден. Теперь он потенциально богат (фото: Cristian Umili/Vwpics/Zuma/Global Look Press)
              Еще недавно Мозамбик был бесперспективно беден. Теперь он потенциально богат (фото: Cristian Umili/Vwpics/Zuma/Global Look Press)

              Первыми прибежали те, кто оказался ближе. Перспективный контракт на разработку газовых месторождений получила ЮАР, конкретно – компания SASOL Ltd. Буры намерены построить завод по производству СПГ и протянуть газопровод до Сасолбурга в провинции Фри-Стейт (этот городок был построен еще в 1950-х годах специально для рабочих компании, и теперь там расположены ее основные мощности). Трубопровод в Южную Африку с ответвлением на столицу Мозамбика Мапуту существует уже сейчас.

              Этот контракт вызвал в Мозамбике неоднозначную реакцию, ведь буры, как в старые времена, расплатились считай что бусами. Газ уходит в ЮАР по крайне низкой цене, а для внутреннего потребления почти ничего не остается – люди топят дровами и бытовыми отходами, как при португальцах. Хуже того, буры игнорируют даже оговоренные условия контракта. Например, копают и строят не только там, где компании выделены лицензионные участки, а везде вокруг них, и разрешения на то не спрашивают.

              Так могло продолжаться долго, но в 2010 году итальянская ENI обнаружила залежи природного газа в Индийском океане невдалеке от все той же провинции Кабу-Делгаду – и Мозамбик в один день подскочил на 14-е место в списке газоносных государств. В стране началась «газовая лихорадка» со всеми вытекающими последствиями. Мозамбикцы стали грезить о прекрасном будущем, в котором они будут учиться по ночам, а днем занимать высокооплачиваемые должности и ничего на них не делать (это цитата из местной прессы).

              Но африканские мечты всегда остаются мечтами. Итальянцы и примкнувшие к ним американцы из компании Anadarco технично кинули Мозамбик, решив не вкладывать инвестиции в саму страну, а подогнать на шельф плавучие заводы СПГ и гнать газ на экспорт, не заходя на твердую землю. Хуже того, заводы (помесь баржи и комплекса по сжижению газа) управляются высокотехнологичным и квалифицированным персоналом, какого в Мозамбике по понятным причинам нет. Местному населению отводилась привычная роль «боев»: общепит, логистика (попросту говоря, шоферы), прачечная и все тому подобное, а это не высокооплачиваемые места, чтоб по ночам учиться.

              Строго говоря, зарплаты не хватит на мозамбикский же газ – «уважаемые партнеры» определили весьма высокую цену для местного населения.   

              Немного подумав, в Мапуту решили бороться с белыми колонизаторами и путем введения в законодательство понятия «местного содержания». Смысл этого закона, принятого в 2017-м, в том, что он определяет долю товаров и услуг, которые иностранные компании обязаны закупать на местном рынке. Он же постановил, что владеть местными филиалами могут только граждане Мозамбика, что иностранцы обязаны брать на работу местное население по квоте и что часть добытого газа в обязательном порядке должна распространяться на внутреннем рынке по фиксированной цене.

              Проблема только в том, что большая часть этих благ будет доставаться провинции Кабу-Делгаду, максимально удаленной от Мапуту.

              Anadarco долго сопротивлялась, но в итоге согласилась на две так называемые морские концессии на мозамбикских условиях. Итальянцы на такие уступки не пошли, настояли на работе морских заводов СПГ, но согласились на постройку нескольких хранилищ газа и конденсата на побережье, а заодно морской пристани и еще кое-чего по мелочи. Это сильно подняло стоимость проекта, поскольку он теперь потребует переселения местного населения.

              В одиночку ENI все это было не потянуть, и в расширенный консорциум набежали, кажется, вообще все – от корейцев и японцев (Samsung и Mitsui) до прочих американцев, включая ту самую ExxonMobil, с которой у «Роснефти» «технические сложности». По идее схема должна заработать к 2022 году.

              Но китайцам, как ни странно, места не нашлось. Они буквально проспали, и теперь кусают локти. В Мозамбик зачастили высшие чины китайского руководства, начиная с председателя Всекитайского собрания, а президент Филипе Ньюси недавно посетил Пекин, где его обхаживали как могли.

              И тут, как по мановению волшебной палочки, в Кабу-Делгаду завелись исламские террористы. «Никогда такого не было, и вдруг – опять».

              Те же – и пирамида из черепов

              Ситуация в отдаленной, некогда нищей, а теперь сверхдорогой провинции была дестабилизирована за считанные месяцы. Массовый террор начался летом прошлого года и принял ужасающие формы. Люди, именующие себя «Аль-Сунна ва Джамаа», нападают на христианские деревни и миссии, оставляя после себя «визитную карточку»: обезглавленные трупы, в том числе женщин и детей, и сложенные в пирамидку головы.

              Террор принял такой размах, что католические миссионеры стали сворачивать деятельность в Кабу-Делгаду и эвакуировать школы в ЮАР. Ситуация стала выходить из-под контроля, инвесторы забеспокоились, а на недавнем саммите EuroAfrica в Лиссабоне, который Португалия проводит специально для своих бывших колоний, президента Ньяси засыпали вопросами о перспективах Кабу-Делгаду, поскольку в подобной обстановке о масштабных инвестиционных проектах и речи идти не может.

              Президент Ньюси – сам уроженец Кабу-Делгаду и принадлежит к живущему там племени маконде (для Мозамбика – национальное меньшинство). Большая часть маконде проживают в соседней Танзании и формально считаются мусульманами, но вряд ли кто-то из них может внятно прочитать фатиху – у племени по-прежнему в ходу традиционные культы и вырезание из дерева красивых фигурок духов.

              Полиция Мозамбика настаивает, что «исламская секта» проникает на территорию Кабу-Делгаду из-за рубежа (читай – из Танзании). Несколько раз они даже арестовывали иностранцев с мусульманскими именами (в основном – гостей из Уганды), которым предъявляли обвинения в терроризме. Но стабилизировать ситуацию в провинции пока не получается. Есть несколько нюансов.

              В 2016 году было подписано перемирие между правящей со времен получения независимости партией ФРЕЛИМО, армией и оппозиционным альянсом РЕНАМО. До этого в сельских районах страны вспыхивали спорадические стычки между правительственными войсками и боевиками РЕНАМО. С неожиданным ростом инвестиционной привлекательности провинции Кабу-Делгаду столкновения естественным образом переместились именно туда.

              Кроме того, в октябре мозамбикцы будут выбирать не только президента (наибольшие шансы все-таки у Ньюси), но и – впервые в жизни – губернаторов провинций, которых прежде назначал глава государства. Так отдаленный район Кабу-Делгаду превратился в клубок противоречий. И невесть откуда взявшиеся джихадисты с мутной идентичностью – только часть проблемы.

              Русские в поисках приключений

              Весной прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал со своим мозамбикским коллегой Атаназиу Салвадором Мтумуке соглашение об упрощенном порядке захода российских военных кораблей в порты Мозамбика. Это, конечно, не полноценные военно-морские базы, но «пункты подскока», где можно будет без лишних формальностей дозаправиться, пополнить запасы и отдохнуть.

              При этом генерал Мтумуке однозначно заявил, что «его страна заинтересована принять у себя российских военных советников». Это заявление вызвало нездоровый ажиотаж. С тех пор российские советники в Мапуту, Бейре и Пембе замечены не были, но президент Ньюси кровно заинтересован в том, чтобы стабилизировать ситуацию в Кабу-Делгаду любыми средствами, и пока ему никто такой помощи не предлагал.

              Россия по большому счету тоже не предлагала, только «выражала готовность» в частных беседах. Другое дело, что сегодня президент Ньюси вряд ли может позволить себе детально обсуждать эту возможность с Путиным. Ему нужно пережить выборы и попробовать вернуться к этому вопросу на саммите в Сочи, на который он прибыть не сможет (опять из-за выборов) и посылает вместо себя внушительную делегацию, включая генерала Мтумуке.

              Список российских корпораций, желающих сотрудничать с Мозамбиком, демонстрирует совсем иной подход, чем у итальянцев, португальцев и американцев. Если все контракты разово заработают, это будет выглядеть как масштабные инвестиции не только в газо- и нефтедобычу, но и практически во все сферы жизни Мозамбика.

              Это коммерциализированная форма советского подхода, представляющая собой полную опеку над страной, а не только выкачку из нее ресурсов.

              Подобное разумно, тем более что китайцы потеряли темп, а португальцы больше говорят, напирая на общее прошлое и единство языка, чем что-то делают – их ресурсов хватает только на Анголу.

              При таком раскладе руководство Мозамбика действительно может попросить Москву помочь стабилизировать ситуацию в Кабу-Делгаду, что не так уж сложно, как кажется. Есть африканские страны, где военно-политические проблемы гораздо сложнее, но и их реально решить с помощью российских советников. Например, Гвинея-Бисау, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

              Не надо пугаться трудностей, тем более западного общественного мнения. Мы все это уже пережили на примере ЦАР. В конце концов, в России всегда находились амбициозные мужчины, мечтавшие посмотреть на слонов и жирафов вблизи, а не в зоопарке. Это очень правильное желание. Не растить же внутри себя менеджера среднего звена прямо со школьной скамьи. Можно и о приключениях подумать.


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