Россия с разгромным счетом обыгрывает Францию в Африке

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31 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кирилл Вышинский – жертва западной правозащиты

Андрей Бабицкий, журналист
В украинской прессе журналист фигурирует под именем «кремлевского пропагандиста». Думаю, что здесь и кроется отгадка, почему правозащитные организации и комиссары сторонятся этого, по их словам, токсичного кейса. Подробности...

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С одной стороны, ощущение близкой смертельной угрозы со стороны агрессора, с другой – спокойное его ожидание, без включения форсированной подготовки. Объяснение тому находится не в международной политике, а во внутренней. Подробности...
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Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится

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          Россия с разгромным счетом обыгрывает Францию в Африке

          Россия постепенно вытесняет из Центрально-Африканской Республики других внешнеполитических игроков   31 октября 2018, 17:25
          Фото: Emmanuel Braun/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Тихо и незаметно истек срок «ультиматума», который предъявил «российским наемникам» один из полевых командиров Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Ультиматум был предъявлен человеку по имени Valeri Zakarov. Кто такой Валерий Захаров, что он делает в ЦАР и как происходящее связано с истерикой Франции по поводу действий России в Африке?

          Три дня назад на сайте издания Central African Republic News появилось заявление на цветистом бланке Национального фронта возрождения ЦАР (бывшее мусульманское ополчение «Селека», на языке сонга – «Союз») за подписью его военного командующего Иссена Абдулая.

          В заявлении прозвучало ультимативное требование в течение 48 часов вывести из подконтрольных ему частей страны правительственные войска и «русских наемников» под командованием Valeri Zakarov. Далее следовали требования отставки нескольких членов правительства, обращения к посольствам Франции и США с просьбой вмешаться – и обвинения в адрес России и Кремля. Якобы действия России «не способствуют демократизации ситуации в ЦАР».

          Обращение было написано на чудовищном французском с грамматическими и стилистическими ошибками. Полевой командир мусульман даже собственное имя умудрился написать с ошибкой (собственноручная подпись присутствует). При этом молодому и абсолютно безграмотному Иссену Абдулаю кто-то все-таки объяснил, что есть такое строение – Кремль. Вряд ли он может даже отдаленно представить, как он выглядит и кто там живет.

          Вслед за этим появилось заявление министра обороны Франции мадам Флоранс Парли, которая также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в ЦАР. Российский МИД официально ответил мадам Парли, что она ошибается. «Наша работа в ЦАР как с точки зрения присутствия российских советников, так и с точки зрения активности на международных площадках, в том числе в ООН, на наш взгляд, оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает <...> преодолеть существующую напряженность и конфликт», – отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

          Близкие к бывшей «Селеке» мусульманские объединения выступили с примирительными заявлениями, в которых даже не упоминали «ультиматум» Абдулая, то есть фактически отмежевались от безграмотного вождя. После этого Абдулай на словах отказался от своего «ультиматума», но снова довериться перу и бумаге уже не рискнул.

          Формальным поводом для такой вербальной агрессии стала отставка спикера парламента ЦАР мусульманского политика Карима Мекасуа. В 2016 году кто-то посчитал, что для восстановления мира в ЦАР необходимо предоставить эту должность представителям малочисленной, но агрессивной мусульманской общины, и Карим Мекасуа был вне очереди избран на должность спикера. По традициям тропической Африки достопочтимый доктор Мекасуа тут же принялся осваивать бюджет в пользу своих родственников и соплеменников (он, как и большинство полевых командиров бывшей «Селеки», принадлежат к малочисленному племени гула). Куда-то делись 800 млн местных франков, выделенных доктору Мекасуа на восстановление здания парламента (оно до сих пор в состоянии разрухи), а различные должности в строительном бизнесе наполнились выходцами из племени гула и родственниками спикера.

          Все это в последний месяц переросло в открытый конфликт между большинством парламента и президентом страны Туадера, с одной стороны, и Мекасуа – с другой. На парламентских слушаниях доктора Мекасуа обвинили в использовании должности спикера для личного обогащения и в конце концов отстранили.

          Отстранение Мекасуа сопровождалось инцидентом в стенах парламента: бывший христианский полевой командир, а ныне депутат Ромбот Альфред Йекатом по кличке Рэмбо (у него очень характерная внешность бандита из джунглей и соответствующий бэкграунд) достал пистолет и открыл стрельбу во время выступления одного из кандидатов на пост спикера – Лорана Нгона Бабы. Рэмбо скрутила охрана, но крайности сходятся: Рэмбо, как и бывший спикер Мекасуа, и Иссен Абдулай известны профранцузской ориентацией, несмотря на противоположные религиозные и бытовые воззрения.

          Человек, которого Абдулай со свойственной ему орфографией именует Valeri Zakarov, – это Валерий Захаров, советник президента ЦАР по национальной безопасности и по совместительству начальник личной охраны Туадера. Бьющиеся в истерике французы называют Захарова также «координатором по поставкам российского оружия», что не совсем так. Правда в том, что Валерий Захаров, брутального вида лысеющий мужчина средних лет, действительно активно влияет на внутриполитическую жизнь в ЦАР. Например, он в еженедельном режиме проводит в отеле «Убанги» встречи с депутатами парламента ЦАР («очень полезные», по мнению местной прессы), в том числе и в процессе смещения с должности Мекасуа. А также Захаров лично организовывал в последние несколько месяцев встречи противоборствующих сторон с целью склонить их к подписанию перемирия.

          Последнее удалось, хотя и с некоторым применением силы. «Селека» попыталась захватить Захарова и других посредников-переговорщиков на провинциальном аэродроме, где проходили предварительные консультации, но получила отпор. В результате противоборствующие стороны в августе прибыли в столицу Судана Хартум, где была подписана так называемая Хартумская декларация, согласно которой «Селека» и ее христианско-шаманистский антагонист «Антибалака» соглашались прекратить боестолкновения и начать переговоры по существу дела. С российской стороны переговоры курировал посол по особым поручениям Константин Шувалов, он же и охарактеризовал их как «начало примирения в ЦАР».

          МИД РФ подтвердил, что Россия и далее будет «сопровождать» процесс мирного урегулирования в ЦАР, гражданская война в которой беспрерывно идет с начала 90-х годов прошлого века. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об истории и ходе этого конфликта.

          «Российская Федерация, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН и участником Международной группы поддержки ЦАР, намерена продолжать плотное сопровождение начавшегося в этой стране процесса национального примирения, действуя в координации с руководством Республики Судан, Африканским союзом, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности», – сообщили в МИД РФ. В министерстве добавили, что оказанное Россией содействие идет в русле усилий африканского сообщества, которое вносит решающий вклад в разблокирование кризисных ситуаций в Африке в соответствии со сформулированным Африканским союзом принципом «африканским проблемам – африканское решение».

          В Париже же полагают, что Москва просто по факту силой захватила место посредника на переговорах и, что особенно обидно, действительно за несколько месяцев добилась успеха там, где Франция буксовала несколько десятилетий.

          Это вызвало натуральную истерику, в которую оказались вовлечены и французские дипломаты, и эксперты, и СМИ.

          Началась информационная кампания по дискредитации российских позиций в Центральной и тропической Африке, в которой привычными стали «расследования» против ЧВК «Вагнер» и отдельных известных лиц.

          Именно в рамках данной кампании и стоит воспринимать «ультиматум Абдулая». Россию, в частности, обвиняют в фактическом захвате алмазных месторождений в ЦАР, хотя по факту значительная их часть контролируется именно людьми того самого малограмотного Иссена Абдулая. Он – потомственный вождь из малонаселенной северной провинции Вакара, где и расположены несколько крупнейших алмазных трубок. Именно оттуда Абдулай и требовал «вывести правительственные войска» и «русских наемников», которых там просто нет.

          Сложно выяснить, насколько Абдулай координировал свои невыполнимые ультиматумы с французами, тем более что они в последнее время в основном только плачут и рыдают, а поделать ничего не могут. Смысл этих коллективных рыданий сводится к тому, что раньше якобы были какие-то вялотекущие «переговоры под эгидой ООН», а теперь пришли русские, всех разогнали, устроили собственные переговоры, а прежние фактически оказались заморожены за ненадобностью. «Ненадобность» разом постигла и французов. Всех.

          Столкновение российских и французских интересов в тропической Африке пока что закончилось с разгромным счетом в пользу Москвы.

          В таком контексте есть опасения, что остатки «Селеки» могут выйти из мирных соглашений под французским давлением, чтобы снова попытаться дестабилизировать ситуацию в ЦАР хотя бы рамках стихийно сформировавшейся линии соприкосновения сторон на убангийском плато. В таком контексте за союзника Парижу может сойти и Иссен Абдулай. Даром что собственное имя с ошибкой пишет. Не для писанины предназначен.


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