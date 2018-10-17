Повстанцы в ЦАР потребовали вывода российских военных

Лидер вооруженной мусульманской группировки «Селека» в Центральноафриканской Республике Абдулай Хиссен заявил, что все правительственные войска должны покинуть районы, занятые повстанцами, в течение 48 часов; речь идет в том числе о российских военных.

«Правительственные войска, дислоцированные в районах, занятых бывшими вооруженными группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», – передает слова Хиссена Би-би-си.

РБК отмечает, что ультиматум касается, в том числе российских войск. А причиной требования называется отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию, что вызвало недовольство мусульманских повстанцев.

Хиссен в своем заявлении обвинил президента Туадеру в заговоре, который тот совершил при поддержке «наемников из России» под руководством некоего Валерия Захарова.

Отмечается, что в мае СМИ сообщали о русском советнике президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры с таким же именем.

Напомним, в апреле Conflict Intelligence Team опубликовал доклад, в котором рассказывается о деятельности ЧВК «Вагнера» в ЦАР. МИД России сообщал, что в конце января – начале февраля в ЦАР поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.