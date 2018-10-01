Минобороны поручено договориться с ЦАР о своем представительстве

Центральноафриканской республике предложат создать российское представительство при министерстве национальной обороны ЦАР, говорится в соответствующем распоряжении правительства России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с правительством ЦАР о создании в этой стране представительства Минобороны России, передает ТАСС.

Проект соглашения «о создании представительства Минобороны при министерстве национальной обороны и восстановлении армии ЦАР» был представлен российским военным ведомством и согласован с МИД России, передает РИА «Новости».

Москва предлагает ЦАР помощь в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, обучение российскими специалистами военнослужащих ЦАР эксплуатации, ремонту и применению техники и вооружения.

Финансировать представительство будет Москва. Российская сторона будет представлена главой представительства, его замом, помощником по контрактной работе, а также старшим офицером и референтом-переводчиком. Пятеро представителей России и их семьи останутся под российской юрисдикцией. Участие россиян в боевых действиях не предусмотрено, ЦАР должна обеспечить их безопасность.

Переговоры с ЦАР поручены военному ведомству. Минобороны может вносить в соглашение «изменения, не имеющие принципиального характера».

В августе прошла церемония подписания межправительственного соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Центральноафриканской республикой.