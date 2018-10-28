Захарова прокомментировала данные о требовании вывести российских военных из ЦАР

Информация о том, что повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) выдвинули ультиматум о выводе российских военных, является фейком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова указала, что СМИ стали «жертвой фейковых новостей», передает РИА «Новости».

Ранее появилась информация о том, что лидер вооруженной мусульманской группировки «Селека» в ЦАР Абдулай Хиссен потребовал от правительственных войск покинуть районы, занятые повстанцами, в течение 48 часов; речь якобы шла и о российских военных.

Напомним, МИД России сообщал, что в конце января – начале февраля в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.