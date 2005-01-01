Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость.

В последние годы на Западе стало модно пугать мир российской экспансией в Африке. Вот русские щупальца уже дотянулись до очередного президента, до очередной несчастной страны на Черном континенте. Весь прошлый год шли разговоры о Центральноафриканской Республике, где отыскалось несколько десятков наших советников. Недавно заговорили о Мадагаскаре, где российские политтехнологи работали на местных президентских выборах.

Но при том, что у России есть и экономические, и политические интересы и в центре Африки, и на острове, в черной Африке есть несколько стран, отношения с которыми у нас несравнимо более глубокие и серьезные. В этом смысле одной из самых близких к нам стран Африки является Ангола, чей 65-летний президент Жоау Лоуренсу в среду прилетел с визитом в Москву.

Это первая поездка Лоуренсу в нашу страну в качестве главы государства, каковым он стал полтора года назад, но не первая его встреча с Путиным. Два президента познакомились в прошлом году в Южной Африке, которую наш президент посещал для участия в саммите БРИКС. Их встреча тогда началась со взаимных приветствий – но то, что сказал Путину ангольский президент, довольно точно отражает отношение к нашей стране жителей 30-миллионного государства:

«Во время холодной войны ... многие рассматривали нас в качестве террористов, вы были одними из немногих, кто рассматривал нас в качестве народа, который имел право бороться за независимость. Даже после того, как мы добились независимости, которая длится уже 42 года,

Россия никогда не поворачивалась к Анголе спиной, всегда была на нашей стороне и помогала нам бороться с режимом апартеида...

Будьте уверены в том, что ангольский народ никогда не забудет отношения дружбы между нашими странами, которая закалялась в борьбе. Мы также знаем, что некоторые российские граждане погибли, борясь за независимость Анголы».

Лоуренсу знает о чем говорит. Уже после того, как в 1975-м Ангола стала независимой, он приехал в Москву учиться в Военно-политической академии – так что «братство по оружию» для него не просто фигура речи. Да и Владимир Путин, хотя пока еще и не был в Анголе, наверняка хорошо помнит, как часто в советские годы про нее говорили в наших СМИ. Тогда, правда, не афишировали, что мы помогаем Анголе. Тысячи наших специалистов и военных прошли через командировки в эту страну. В середине 80-х одним из них был и переводчик с португальского Игорь Сечин, который через несколько лет познакомится с Владимиром Путиным и со временем станет одним из ближайших его соратников.

Лоуренсу возглавляет страну всего лишь с 2017 года, а до этого ею почти сорок лет руководил Эдуарду Душ Сантуш, тоже выпускник одного из советских вузов (нефтяного в Баку). Сантуш тоже владел русским – и даже был женат на русской, Татьяне Кукановой. Впрочем, когда в 1979-м Душ Сантуш стал вторым президентом Анголы, они развелись. Но если супруга уехала в Лондон, то их единственная дочь не просто осталась с отцом, но со временем стала богатейшим человеком страны. Да, после распада СССР Ангола из страны с социалистической ориентацией превратилась в просто страну, где у власти находится исповедующая демократический социализм партия, а родственники Душ Сантуша постепенно заняли самые разные значимые посты, что в бизнесе, что во власти.

Но два года назад 75-летний Душ Сантуш не стал в очередной раз переизбираться, и главой государства был избран, по его же предложению, Лоуренсу, занимавший пост министра обороны. И он стал не номинальным президентом – родственники Душ Сантуша потеряли руководящие посты в различных компаниях (так, старшая дочь Изабель перестала быть главой государственной нефтяной компании) и на госслужбе, а один из сыновей даже был арестован. Прошлой осенью Душ Сантуш уступил место главы правящей партии МПЛА Лоуренсу – передача власти завершилась.

На эту тему

И вот теперь полноправный президент приезжает в Москву. Двусторонних визитов на высшем уровне не было уже давно. Душ Сантуш последний раз приезжал к нам в 2006-м (а первый раз, в том же качестве – в 1979-м, еще к Брежневу), а потом, в 2009-м, принимал в Луанде Дмитрия Медведева, ставшего первым главой нашего государства, посетившим Анголу. К нынешнему визиту Жоау Лоуренсу Москва готовилась более чем серьезно. Достаточно сказать, что в прошлом году Луанду посетили двое из трех человек, определяющих внешнюю политику России: Сергей Лавров и Николай Патрушев. Знаком Лоуренсу и с Сергеем Шойгу – он вел с ним переговоры в 2015 году, когда посещал Москву в качестве министра обороны.

Так что встреча с Путиным будет вовсе не протокольной. Двум сторонам есть что обсудить. При том, что есть взаимный интерес к укреплению связей, сейчас как раз тот момент, когда Россия может серьезно укрепить свои позиции в Анголе. И дело не в поставках оружия. Хотя и они, конечно, важны, и будут обсуждаться (у ангольцев один из крупнейших в Африке военных бюджетов). Ангольцы открыто зовут русских – приходите, работайте. Сейчас у нас сильные позиции в алмазной отрасли и в нефтянке (Ангола – вторая по добыче нефти страна в Африке). Но нас нет в других отраслях, а у Анголы есть все, от золота до рыбы. Поэтому неудивительно, что, выступая в Москве в среду, Лоуренсу прямо сказал, что

«Экономическое сотрудничество наших стран все еще далеко от желаемого. Если не считать нефтяную и алмазную отрасли, то прямые российские инвестиции в Анголу практически равняются нулю, поэтому мы считаем важным расширять сотрудничество и охватить ими другие области».

Да, в 90-е годы Россия списала Анголе 3,5 млрд из пятимиллиардного долга за поставки советского оружия, но сейчас ситуация принципиально отличается от 90-х, причем что в России, что в Анголе. Расчистка Жоау Лоуренсу коррупционного наследия Душ Сантуша дает возможность для российской экономической экспансии в Анголу, в которой, естественно, экономические интересы наших госкорпораций и частных фирм должны согласовываться с геополитическими интересами России.

Сейчас очень сильные позиции в Анголе занимает Китай, вернулись и усилились португальцы. Бывшая метрополия, впрочем, рискует со временем превратиться в своеобразный экономический придаток своей колонии, если Ангола сохранит и увеличит темпы своего роста. Но и для России есть место и возможности.

И тут важен не только наш экономический интерес, но и демонстрация того, как Россия умело использует свою, завоеванную еще в советские годы, репутацию для восстановления и укрепления своих позиций как на мировой арене в целом, так и в отдельных, но очень важных в глобальной расстановке сил странах.