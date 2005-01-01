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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Зеленский приоткрыл «политическое лицо»

В случае избрания Зеленский может оказаться даже более агрессивным лидером, чем ПорошенкоФото: «Слуга народа»/Студия Квартал-95
Впервые с начала избирательной кампании Зеленский позволил себе грубый выпад против Москвы. Правда, сделал это не сам, а устами одного из советников, назвавшего российскую власть «врагом». Кроме того, среди вероятных членов его команды появились бывшие соратники Порошенко. Несмотря на последние заявления, «пророссийский» Юго-Восток страны будет вынужден голосовать за Зеленского, чтобы не оставить у власти нынешнего президента.  Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...

Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...
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            Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

            Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в Крыму   4 апреля 2019, 08:28
            Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость.

            В последние годы на Западе стало модно пугать мир российской экспансией в Африке. Вот русские щупальца уже дотянулись до очередного президента, до очередной несчастной страны на Черном континенте. Весь прошлый год шли разговоры о Центральноафриканской Республике, где отыскалось несколько десятков наших советников. Недавно заговорили о Мадагаскаре, где российские политтехнологи работали на местных президентских выборах.

            Но при том, что у России есть и экономические, и политические интересы и в центре Африки, и на острове, в черной Африке есть несколько стран, отношения с которыми у нас несравнимо более глубокие и серьезные. В этом смысле одной из самых близких к нам стран Африки является Ангола, чей 65-летний президент Жоау Лоуренсу в среду прилетел с визитом в Москву.

            Это первая поездка Лоуренсу в нашу страну в качестве главы государства, каковым он стал полтора года назад, но не первая его встреча с Путиным. Два президента познакомились в прошлом году в Южной Африке, которую наш президент посещал для участия в саммите БРИКС. Их встреча тогда началась со взаимных приветствий – но то, что сказал Путину ангольский президент, довольно точно отражает отношение к нашей стране жителей 30-миллионного государства:

            «Во время холодной войны ... многие рассматривали нас в качестве террористов, вы были одними из немногих, кто рассматривал нас в качестве народа, который имел право бороться за независимость. Даже после того, как мы добились независимости, которая длится уже 42 года,

            Россия никогда не поворачивалась к Анголе спиной, всегда была на нашей стороне и помогала нам бороться с режимом апартеида...

            Будьте уверены в том, что ангольский народ никогда не забудет отношения дружбы между нашими странами, которая закалялась в борьбе. Мы также знаем, что некоторые российские граждане погибли, борясь за независимость Анголы».

            Лоуренсу знает о чем говорит. Уже после того, как в 1975-м Ангола стала независимой, он приехал в Москву учиться в Военно-политической академии – так что «братство по оружию» для него не просто фигура речи. Да и Владимир Путин, хотя пока еще и не был в Анголе, наверняка хорошо помнит, как часто в советские годы про нее говорили в наших СМИ. Тогда, правда, не афишировали, что мы помогаем Анголе. Тысячи наших специалистов и военных прошли через командировки в эту страну. В середине 80-х одним из них был и переводчик с португальского Игорь Сечин, который через несколько лет познакомится с Владимиром Путиным и со временем станет одним из ближайших его соратников.

            Лоуренсу возглавляет страну всего лишь с 2017 года, а до этого ею почти сорок лет руководил Эдуарду Душ Сантуш, тоже выпускник одного из советских вузов (нефтяного в Баку). Сантуш тоже владел русским – и даже был женат на русской, Татьяне Кукановой. Впрочем, когда в 1979-м Душ Сантуш стал вторым президентом Анголы, они развелись. Но если супруга уехала в Лондон, то их единственная дочь не просто осталась с отцом, но со временем стала богатейшим человеком страны. Да, после распада СССР Ангола из страны с социалистической ориентацией превратилась в просто страну, где у власти находится исповедующая демократический социализм партия, а родственники Душ Сантуша постепенно заняли самые разные значимые посты, что в бизнесе, что во власти.

            Но два года назад 75-летний Душ Сантуш не стал в очередной раз переизбираться, и главой государства был избран, по его же предложению, Лоуренсу, занимавший пост министра обороны. И он стал не номинальным президентом – родственники Душ Сантуша потеряли руководящие посты в различных компаниях (так, старшая дочь Изабель перестала быть главой государственной нефтяной компании) и на госслужбе, а один из сыновей даже был арестован. Прошлой осенью Душ Сантуш уступил место главы правящей партии МПЛА Лоуренсу – передача власти завершилась.

            И вот теперь полноправный президент приезжает в Москву. Двусторонних визитов на высшем уровне не было уже давно. Душ Сантуш последний раз приезжал к нам в 2006-м (а первый раз, в том же качестве – в 1979-м, еще к Брежневу), а потом, в 2009-м, принимал в Луанде Дмитрия Медведева, ставшего первым главой нашего государства, посетившим Анголу. К нынешнему визиту Жоау Лоуренсу Москва готовилась более чем серьезно. Достаточно сказать, что в прошлом году Луанду посетили двое из трех человек, определяющих внешнюю политику России: Сергей Лавров и Николай Патрушев. Знаком Лоуренсу и с Сергеем Шойгу – он вел с ним переговоры в 2015 году, когда посещал Москву в качестве министра обороны.

            Так что встреча с Путиным будет вовсе не протокольной. Двум сторонам есть что обсудить. При том, что есть взаимный интерес к укреплению связей, сейчас как раз тот момент, когда Россия может серьезно укрепить свои позиции в Анголе. И дело не в поставках оружия. Хотя и они, конечно, важны, и будут обсуждаться (у ангольцев один из крупнейших в Африке военных бюджетов). Ангольцы открыто зовут русских – приходите, работайте. Сейчас у нас сильные позиции в алмазной отрасли и в нефтянке (Ангола – вторая по добыче нефти страна в Африке). Но нас нет в других отраслях, а у Анголы есть все, от золота до рыбы. Поэтому неудивительно, что, выступая в Москве в среду, Лоуренсу прямо сказал, что

            «Экономическое сотрудничество наших стран все еще далеко от желаемого. Если не считать нефтяную и алмазную отрасли, то прямые российские инвестиции в Анголу практически равняются нулю, поэтому мы считаем важным расширять сотрудничество и охватить ими другие области».

            Да, в 90-е годы Россия списала Анголе 3,5 млрд из пятимиллиардного долга за поставки советского оружия, но сейчас ситуация принципиально отличается от 90-х, причем что в России, что в Анголе. Расчистка Жоау Лоуренсу коррупционного наследия Душ Сантуша дает возможность для российской экономической экспансии в Анголу, в которой, естественно, экономические интересы наших госкорпораций и частных фирм должны согласовываться с геополитическими интересами России.

            Сейчас очень сильные позиции в Анголе занимает Китай, вернулись и усилились португальцы. Бывшая метрополия, впрочем, рискует со временем превратиться в своеобразный экономический придаток своей колонии, если Ангола сохранит и увеличит темпы своего роста. Но и для России есть место и возможности.

            И тут важен не только наш экономический интерес, но и демонстрация того, как Россия умело использует свою, завоеванную еще в советские годы, репутацию для восстановления и укрепления своих позиций как на мировой арене в целом, так и в отдельных, но очень важных в глобальной расстановке сил странах.


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