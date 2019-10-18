Будущие учения России, Китая и ЮАР назвали признаком передела сфер влияния в Африке

Запланированные на ноябрь первые в истории совместные военно-морские учения с участием России, Китая и ЮАР свидетельствуют об изменении сфер влияния в Африке, пишут британские СМИ.

Россия, Китай и ЮАР в ноябре проведут первые в своей истории совместные военно-морские учения недалеко от Кейптауна. В качестве принимающей стороны будет выступать Военно-морской флот Южной Африки, базирующийся в портовом городе Саймонс-Таун. Целью учений является развитие «морской экономики», а также «взаимодействие и укрепление связей между военно-морскими флотами участвующих стран», передает RT со ссылкой на The Times.

Все три страны входят в группу БРИКС. Россия и Китай регулярно проводят совместные маневры с 2012 года, Южная Африка примет в них участие впервые. Это, как пишет издание, «является очередным свидетельством меняющейся динамики влияния» на континенте. «Россия расширяет сферу своих интересов в Африке и усиливает там свое влияние. А президент Путин скоро будет принимать лидеров более 40 африканских государств на саммите, который состоится на следующей неделе в черноморском городе Сочи», – пишет The Times.

В западных СМИ также регулярно появляются сообщения, касающиеся поставок «российского оружия» и отправки «военных» в другие страны Африки, говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия, организуя форум со странами Африки, не собирается конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте, хочет сотрудничать.