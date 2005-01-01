Россия смазывает шестеренки суданской драмы оружием за невозвратный кредит

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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минут в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия смазывает шестеренки суданской драмы оружием за невозвратный кредит

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...

Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...
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Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...
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            Россия смазывает шестеренки суданской драмы оружием за невозвратный кредит

            Глеб Кузнецов
            политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            		 12 апреля 2019, 11:00

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            Судан – государство (если это можно назвать государством) своеобразное. Такое «постбританское», когда в ходе деколонизации уходящая администрация закладывает под «независимую страну» этно-религиозные мины.

            В Судане это реализовано в наиболее болезненной форме. Северный арабский, мусульманский Судан не имеет ничего общего с этнически черными, а религиозно – христиано-языческим Южным Суданом (сейчас уже независимое государство) и Дарфуром (там хотя и мусульмане, но этническое напряжение настолько велико, что общая религия скорее влияет на ожесточение в большую сторону).

            Эта страна, где гражданская война практически не прекращалась со времен ее основания. Где власть центральная переходила и переходит только путем военного переворота. Где перспектив на нормализацию хотя бы в африканском понимании слова «нормальность» нет никаких.

            Аль-Башир свежеотставленный – вояка без страха и упрека, всю жизнь «в седле», бедуин по происхождению, солдат и офицер египетской армии по воспитанию, участник Войны Судного дня (забавно, что его крах происходит одновременно с очередными выборами еще одного ветерана 1973го – Нетаньяху).

            Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско, которое при Аль-Башире привело к появлению и международному признанию Южного Судана и к ожидаемому появлению Дарфура на карте мира.

            Фото: Stringer/Reuters

            В этом есть и историческая обреченность. Исторический бизнес бедуинов южной египетской границы – набеги за рабами в Дарфур и Южный Судан для рынков Магриба, Египта и Ближнего Востока. Набеговая экономика сложно институционализируется в единое государство рабов и торговцев ими.

            Враждебных племен слишком много, а египтизированные бедуины суданского севера слишком слабы, разрозненны и не способны ни к какой деятельности кроме бесконечного насилия и производства военных преступлений в гомерических масштабах. Оружием для своего промысла их традиционно снабжает Россия. (По оценкам ООН 99 % военных поставок во время и после дарфурских событий, приведших к запрету на торговлю оружием с Суданом, выполняется из России).

            Сам Аль-Башир имеет международный ордер на арест из Гааги за дарфурские художества. Интересен его роман в 90-х с исламистами, которым рулил его главный политический советник Хасан Аль-Тураби. Аль-Башир даже Бин-Ладена приглашал пожить у себя, не глядя подписывал все исламистские законы, вводил шариат и так далее. Но быстро разочаровался в крайних исламистах, а они – в нем. Интересно читать мнение того же Аль-Тураби, имеющего репутацию мыслителя и чуть ли не либерала от Аль-Кайеды. На его взгляд Аль-Башир слишком военный, «неидеологический палач» такой, чье правление невозможно одухотворить никаким содержанием.

            «Слишком полагается на себя и на силу оружия, у него и для него нет ценностей кроме этого».

            Собственно сейчас в Судане не происходит ничего нового. Все обычно, это происходило уже раз 10 с 50-х годов. Одни неидеологические палачи в мундирах (молодые) поймали других (старых) и готовятся въехать в их кабинеты и дворцы. Новые попытаются поиграть в ислам (так все делали), чтобы придать вечной гражданской войне хоть какое то ценностное измерение, но разочаруются и отправят крайних исламистов снова в тюрьмы.

            В «армию Махди» бедуинская элита уже наигралась в конце 19-го века с большими потерями для себя. Страна потеряет очередную территорию в ходе новой гражданской войны (Дарфур), возможно Южный Судан прирастет теми «черными» провинциями, которые по прошлому разделу еще остались за Суданом арабским.

            Будут жертвы, беженцы, международные ордера на арест. И никакого «транзита», никакой «демократии», никакой «стабилизации», ничего хоть сколько похожего на прогресс. Некому и незачем.

            А великая северная страна будет продолжать смазывать шестеренки этой вековой драмы оружием, предоставленным за априорно невозвратный кредит. Две депрессии, две исторические обреченности в одной пустыне.

            Источник: Блог Глеба Кузнецова


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