Путин объявил о расширении сотрудничества с Африкой для борьбы с терроризмом

Россия продолжит курс на расширение сотрудничества со странами Африки для борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством, заявил президент России Владимир Путин накануне первого саммита Россия – Африка.

Президент подчеркнул, что важной составляющей отношений России со странами Африки остается взаимодействие по обеспечению региональной безопасности. «Не случайно лозунг нашего саммита – «За мир, безопасность и развитие». Без решения этих проблем не может быть поступательного движения вперед», – отметил Путин в интервью ТАСС.

Президент пояснил, что ситуация во многих районах Африки остается нестабильной: не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, продолжаются острые политические и социально-экономические кризисы.

«Высокую активность в Северной Африке, в Сахаро-Сахельской зоне, районе озера Чад, на Африканском Роге проявляют многочисленные террористические организации, включая (запрещенные в России террористические организации) ИГИЛ*, «Аль-Каиду», «Боко Харам», «Аш-Шабаб», – добавил Путин.

Глава государства констатировал, что «вооруженные силы и органы правопорядка ряда африканских стран не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи».

В связи с этим президент заверил, что Россия продолжит «курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами России и стран Африки в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством».

Напомним, 23 и 24 октября в Сочи пройдет саммит Россия – Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, 47 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Ранее в Кремле разъяснили планы России по Африке.