Британию и США унизили в Индийском океане

ГА ООН проголосовала о судьбе осколка Британской империи, имеющего военно-стратегическое значение. Лондону предписали прекратить оккупацию архипелага Чагос в Индийском океане. В свое время британцы ради размещения военной базы США, откуда американцы летали бомбить Ирак, депортировали местное население. Теперь управление островами надлежит как можно скорее передать Маврикию. Как Лондон и Вашингтон отреагируют на дипломатическое унижение и удастся ли туземцам вернуться домой?

Британия и США потерпели унизительное дипломатическое поражение, и не где-нибудь, а в Организации Объединенных Наций. В среду Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, предполагающую прекращение контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.

Сейчас этот тропический архипелаг к югу от Мальдивских островов де-юре именуется просто «Британская территория в Индийском океане».

За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против выступили всего шесть (в том числе США и несколько африканских государств), воздержались 56 стран, в том числе Франция и Германия.

Таким образом ООН потребовала от Британии прекратить оккупацию архипелага Чагос, который «является неотъемлемой частью территории» островного государства Маврикий, а также в течение шести месяцев «вывести свою колониальную администрацию» с островов.

«Обычно Генассамблея ООН голосует согласно интересам США, поэтому в какой-то мере это стало дипломатическим поражением, даже психологическим. Другое дело, что оно не имеет обязательной силы», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«Архипелаг расположен в стратегически важном месте, Индийский океан приобретает важное значение. Вряд ли США и Британия покинут регион», – добавил эксперт.

Отметим, что история Маврикия в целом и Чагоса в частности полна драматизма. В 1965 году Лондон решил отделить архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. И хотя спустя три года Маврикий обрел независимость – Чагос остался за британцами. В отличии от «соседей» по Индийскому океану, тех же Мальдивских островов или Сейшел, ставших всемирно известными курортами, Чагос ждала иная судьба.

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В 1966 году США арендовали крупнейший остров архипелага – Диего-Гарсиа, где построили авиабазу, а все жители архипелага были депортированы без права возвращения. В 1977 году на Диего-Гарсии открылся пункт материально-технического обслуживания ВМС США. Соседним государствам, которые считают Чагос и его акваторию демилитаризованной зоной, оставалось лишь выражать протест. Авиабаза на Диего-Гарсии использовалась американскими ВВС во время «Бури в пустыни» 1990–1991 годов и вторжения в Ирак в 2003-м.

Несколько десятилетий жители Чагоса добивались своего возвращения на родную землю, однако Лондон и Вашингтон этому всячески препятствовали – например, в 2016 году МИД Великобритании продлил договор аренды с США до 2036 года и заявил, что изгнанные островитяне не получат права на возвращение на родину.

Однако в 2017 году Маврикию удалось добиться от Международного суда ООН решения, согласно которому Лондон незаконно отделил острова и должен передать контроль над Чагосом Маврикию. Но британские власти проигнорировали решение суда, ввиду чего Маврикию пришлось обратиться за помощью и поддержкой к ГА ООН.

Как видим, старания Порт-Луи (столица Маврикия) оказались не напрасными, хотя Лондон в традиционной для себя манере пытается вновь попирать международное право. Кроме того, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что разочарована результатами голосования. «Это вопрос двусторонних отношений – то, что он выносится на рассмотрение Генассамблеи, создает печальный прецедент», – заявила дипломат.

«У Маврикия сейчас достаточно сложная внутриполитическая ситуация, и поведение британцев с американцами будет связано с тем, что они просто не знают, на кого там ставить. Они просто не понимают, кто будет являться проводником их собственных интересов», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИУ ВШЭ Александр Шпунт.

«Один из самых неучитываемых факторов здесь – это фактор Китая и Индии. Связано это с тем, что

весь регион Индийского океана рассматривается как место глобального противостояния двух цивилизаций, традиционно соперничающих. И это не европейцы,

это индийская и китайская цивилизации. Особенно учитывая очень серьезные изменения в оборонном потенциале двух стран, экономические преобразования правительства Моди, которые позволяют Индии конкурировать с Китаем», – продолжил Шпунт.

«Я думаю, что резолюция ГА ООН не будет иметь никаких последствий, кроме чисто декларативных. При этом все игроки, включая власти Маврикия и британцев, будут разыгрывать игровую карту возвращения коренного населения на Чагос друг против друга. Этот вопрос станет предметом торга», – предположил Шпунт.

«Это не является ударом по репутации, потому что резолюция Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер. Британия не обязана подчиняться. Генассамблея, например, каждый год принимает резолюции об окончании блокады Кубы, однако США никуда не уходят, и их репутация никак от этого не страдает», – заявил газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

«Если Британия передаст острова Маврикию, США придется убрать оттуда свои базы. И нет никакой гарантии, что через какое-то время там не появится китайской базы. База – это основа американской системы безопасности в Индийском океане, и они ее не уберут, пока не найдут более удобную точку», – добавил Куприянов.

Он также сомневается, что на Чагос в ближайшее время вернется коренное население. «Я думаю, это может произойти не раньше, чем через 20 лет», – сказал эксперт.