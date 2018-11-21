Зачем Трамп ввел войска в Африку

Президент США Дональд Трамп после недавних скептических заявлений о роли мирового жандарма для Америки внезапно отправил американский воинский контингент в Центральную Африку. Сухопутные войска и боевая авиация направлены в Габон ради защиты американских граждан в другой африканской стране - Демократической Республике Конго. Почему Америку так обеспокоила ситуация в этих государствах и чем они так важны для Вашингтона?

Глава Белого дома Дональд Трамп накануне уведомил спикера Палаты представителей Конгресса США, что по его решению были направлены войска в Габон. Ограниченный контингент был переброшены в Либревилль 2 января «с соответствующим боевым снаряжением и при поддержке боевой авиации».

Цель, по словам Трампа – обеспечение безопасности граждан, а также дипломатических объектов США и их персонала в Демократической Республике Конго в связи с нестабильностью в этой стране на фоне прошедших там президентских выборов. В случае необходимости американские войска пересекут границу ДРК и приступят к выполнению там миссий по обеспечению безопасности и спасению. Одновременно в случае необходимости могут быть направлены дополнительные военные силы США в Габон, Республику Конго и саму ДР Конго.

Как отмечает CNN, Африка – континент больших расстояний. Поэтому переброска войск поближе к потенциальному очагу конфликта позволит избежать повторения трагедий подобных произошедшей в Бенгази (Ливия), где в 2012 году подверглось нападению американское консульство.

Что угрожает американцам в ДР Конго

«Конечно, в Конго сейчас чрезвычайно неспокойная ситуация. Уже два года там не могли провести выборы, потому что действующий президент не хотел уходить и отдавать власть. Это, конечно же, вызывает дестабилизацию в стране», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

С 2001 года страной управляет Жозеф Кабила, который сначала исполнял обязанности президента, а в 2006 году был официально избран на этот пост. Он пробыл на этой должности два срока (по пять лет), после чего в 2016 году должны были состояться президентские выборы, в которых Кабила, согласно конституции, участвовать уже не мог бы. Однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за невозможности обеспечить адекватный подсчет голосов и прочие организационные моменты, а также в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сложной криминогенной обстановкой в стране и военным положением – в стране уже 20 лет – со времен Второй конголезской войны – находится миротворческий контингент ООН.

Запад и, в первую очередь, США такая ситуация не устраивала. Начиная с 2017 года, Вашингтон неоднократно вводил санкции против конголезского президента и его окружения. Очередной санкционный ультиматум ставился американцами Кабиле летом 2018 года – требованием было провести выборы до 8 августа.

Однако голосование назначили только на 23 декабря. Но даже тут его проведению помешала целая цепочка неожиданных инцидентов. Ключевым стало то, что бюллетени и протоколы для выборов не удалось доставить вовремя. Однако этому предшествовал пожар на складе избирательной комиссии, уничтоживших значительную часть оборудования для проведения голосования, а также крушение под Киншасой Ан-26, перевозившего подобные устройства.

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В конечном итоге выборы состоялись 30 декабря 2018 года. Но, как ни странно, не по всей стране – в трех крупных городах (Бени, Бутембо и Юмбу) голосование было перенесено на март 2019 года. Более того, избирком ДРК никак не может подсчитать результаты выборов – официально их объявление назначено на 6 января, однако в комиссии не исключают, что может потребоваться больше времени для обработки всех бюллетеней и протоколов.

При этом выборы сопровождались волнениями в стране. В их подогревании власти ДРК уже успели обвинить католическую организацию «Национальная епископальная конференция Конго», призывавшую поскорее объявить якобы уже известное имя победителя президентской гонки. Кроме того, по обвинению в нарушении избирательного законодательства и провоцировании населения к массовым акциям была отключена от эфира французская радиостанция Radio France Internationale, являющаяся одной из самых популярных в ДРК. Также конголезские власти предписали отключить по всей стране на неопределенный срок доступ к интернету и уже заблокировали жителям отправку СМС-сообщений.

И вот вся эта ситуация так обеспокоила США, что они решили не просто заявлять о нарушении принципов демократии и вводить санкции, а направить войска. При этом, если с демократическими процессами в ДРК ситуация действительно неоднозначная, то в чем заключается угроза безопасности американских граждан и диппредставительств в стране – остается загадкой.

Зачем же американцам понадобилось перебрасывать войска? Дело в том, что они нацелились протащить на место Кабилы лояльного им кандидата и опасаются, что им не удастся это сделать. Избирательную кампанию оппозиционного кандидата Феликса Тшискеди ведут и спонсируют США, отметил Андрей Кошкин. А другой оппозиционер Мартин Файулу и вовсе является бывшим менеджером американской компании Exxon Mobil. Тем не менее, эксперт уверен, что наибольшие шансы на победу до сих пор остаются у преемника нынешнего резидента Эммануила Рамазани Шадара.

Почему американцам так важна ДР Конго

«Американцы всегда интересовались этой страной. Они первыми в 1960 году разрабатывали варианты покушения на Патриса Лумумбу ради приостановления «коммунистического нашествия» в Африке. Сейчас же там прошли выборы, на которые Кабила выставил свою марионетку, и до сих пор не публикуют результатов, опасаясь выступления населения и оппозиции. Ситуация в ДРК очень сложная и продолжает обостряться», – рассказал газете ВЗГЛЯД Евгений Корендясов, руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН.

Он отметил, что от этой нестабильности страдает стратегическое значение ДР Конго. Страна, например, очень важна с точки зрения ее минеральных ресурсов, которые необходимы для современных американских технологий. Так, Корендясов отметил, что на ДРК приходится 80% всех мировых запасов колтана, из которого добывается тантал. Не говоря уже о других богатствах – серебро, золото, алмазы, кобальт, молибден. Не стоит забывать также, что первые американские ядерные бомбы были созданы на базе урана, который они получили с территории нынешних Габона и ДРК, резюмировал собеседник. Так что логика, в действиях американской администрации есть.

«В сложившейся ситуации США, конечно, хотели бы обеспечить свое влияние, присутствуя в этом регионе африканского континента.

Главное для них не только в ДРК, но и в других странах Африки – это провести успешно с помощью технологий цветных революций замену власти и поставить проамериканских, прозападных правителей для того, чтобы иметь неимоверно большие бонусы.

Это основной движущий механизм США сегодня», – отметил в свою очередь Кошкин.

Черный континент снова находится в центре внимания экономически развитых государств Европы и Азии, а также США, подчеркнул эксперт. Он привлекает своими полезными ископаемыми и, конечно же, очень дешевыми человеческими ресурсами.

Поэтому, по мнению Кошкина, нынешние действия США – это часть дележа Африки. «Сейчас Китай, который так активно поднимается по всем направлениям: от Арктики и Антарктиды до африканского континента – везде китайцам есть дело. Везде они торопятся присутствовать, скупают то, что можно скупить, влияют на то, что можно влиять. И это нервирует США. Это тоже один из факторов, который заставляет США не сидеть сложа руки», – объяснил собеседник.

С этим согласен и Корендясов. «Американцы не скрывают своей нынешней стратегии в Африке. Они не скрывают, что одной из целей является противодействие торгово-экономической экспансии Китая в Африке. Позиции Китая очень крепкие, сильные в странах Африки сейчас. Это не может не беспокоить США», – указал он.

Почему США перебросили войска в Габон

Еще одним важным вопросом остается, почему же американцы ввели войска не в саму ДРК, а в Габон, который вообще отделен от нее территорией Республики Конго. То есть дело не только в простом приближении позиций своих войск к очагу потенциального конфликта.

«Если действовать прямым вторжением, сегодня это может уже вызывать некую обеспокоенность и возмущение мировой общественности. К тому же, здесь дело не только в Конго, а речь идет об обеспечении контроля над регионом, там сейчас много проблем. И в Судане хотелось бы США дестабилизировать ситуацию, не все хорошо с выборами на Мадагаскаре, там борьба идет», – подчеркнул Кошкин.

Корендясов в свою очередь отметил, что в самом Габоне ситуация сейчас также очень неоднозначная и нестабильная в связи с тяжелой болезнью нынешнего президента Али бен Бонго Ондимба. Оппозиция, которая там очень сильная и возглавляется бывшим министром иностранных дел Жаном Пингом, естественно, активизировалась.

А ведь Габон – одна из наиболее богатых стран Африки, которая ранее была еще и достаточно стабильной, в отличие от соседей. «Отдавать, упускать такую страну с большими запасами нефти, ценной древесины, марганца американцам просто нельзя. Там речь не идет, что оппозиция займет антизападные позиции, но она может занять более националистические позиции – в этом сомнения нет», – резюмировал Корендясов.