США не хотят отдавать Африку Китаю и России

Джон Болтон явно в ударе и готовится к очередной поездке в Москву – в четверг он сделал сразу два важных заявления, направленных против России. Никакого противоречия тут нет – советник президента по национальной безопасности подобно своему шефу любит повышать ставки и давить на противника. Вот только сетования по поводу российской экспансии в Африке лишь подтверждают общую тенденцию ослабления влияния США – то есть выставляют сам Вашингтон как обороняющегося.

Выступление Болтона на заседании вашингтонского исследовательского центра Heritage Foundation было посвящено представлению новой стратегии американской администрации в отношении Африки. Но половину своей небольшой речи советник говорил про Китай и Россию.

Но даже на это не обратили поначалу особого внимания – потому что во время посещения центра Болтон ответил на вопросы журналистов и одно из его высказываний тут же затмило саму речь. Говоря о том, когда может состояться встреча Путина и Трампа Болтон сказал, не представляет себе в обозримом будущем обстоятельств, «при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены» - имея ввиду задержанных в Керченском проливе украинцев. Учитывая, что подобного освобождения точно не будет до суда над моряками, под вопрос ставится уже и возможность встречи в июне в Японии на саммите «двадцатки» - ближайшем месте, где пересекутся два лидера.

Впрочем, как бы долго не встречались Путин с Трампом, сам Болтон без русских встреч не останется – именно он стал главным и единственным высокопоставленным представителем вашингтонской администрации по контактам с нашей страной. За последние четыре месяца он провел уже две встречи с человеком «номер два» в российской внешней политике, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым – и этот формат, по договоренности самих президентов, уже стал регулярным. Так что в ближайшие месяцы Болтону все равно придется снова ехать в Москву, ну или в одну из европейских столиц, ведь Патрушева американцы сами внесли в свои санкционные списки.

У двух политиков будет много тем для обсуждения, но вряд ли среди них окажется та, которой Болтон посвятил свое выступление в четверг. Африка, конечно, беспокоит и США, и Россию, но сейчас есть гораздо более горячие вопросы для переговоров. Однако сам факт того, что представляя концепцию политики Трампа по Африке, Болтон говорил только о Китае и России, очень показателен.

Очень коротко обозначив три главных интереса США в Африке - развитие торговли, сдерживание угрозы радикального исламского терроризма и вооруженных конфликтов и гарантирование эффективного использования американских средств, направляемых в виде помощи – Болтон тут же перешел в атаку:

«Наши конкуренты среди крупных держав, а именно Китай и Россия, стремительно расширяют свое финансовое и политическое влияние по всей Африке.

Китай прибегает к взяткам, в собственных интересах использует соглашения ОПЕК и долговые обязательства с тем, чтобы заставить африканские государства подчиняться желаниям и требованиям Пекина. В Африке мы уже наблюдаем тревожные последствия стремлений Китая усилить свою политическую, экономическую и военную мощь.

В 2017 году Китай разместил военную базу в Джибути - всего в нескольких милях от нашей базы «Кэмп-Лемонье». В мае официальные лица США обвинили Китай в том, что с этой базы на американских летчиков направлялись лазеры военного назначения с целью отвлечь их внимание - таких случаев было десять. Из-за воздействия лазерных лучей двое наших американских пилотов получили повреждения глаз.

Россия со своей стороны также стремится усилить влияние в регионе за счет экономических отношений, основанных на коррупции.

Она, как и прежде, продает оружие и энергоносители в обмен на голоса в Организации Объединенных Наций - голоса, которые позволяют тиранам оставаться у власти, подрывают мир и безопасность и противоречат интересам африканского народа. Россия также продолжает в своих собственных интересах заниматься добычей природных ресурсов в регионе.

Хищнические практики, к которым прибегают Китай и Россия, задерживают экономический рост африканских стран, угрожают их финансовой независимости, ограничивают возможности для американских инвестиций, организуют вмешательство в военные операции США и представляют серьезную угрозу интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

В этой речи прекрасно все – и Китай, угрожающий американской военной базе, и Россия «в собственных интересах» занимающаяся добычей природных ресурсов. США, единственная страна в мире имеющая в составе своих войск отдельное Африканское командование (даже Франция, до сих пор пытающаяся управлять процессами в доброй дюжине африканских стран, не так откровенна), проведшая там множество военных операций разной степени тяжести, жалуется на маленькую китайскую базу. Страна, организовавшая на континенте массу переворотов, страна, чьи частные корпорации и правительственные агентства, спецслужбы и политики постоянно вмешиваются во внутренние дела практически всех африканских стран, не стесняясь ни шантажа, ни санкций, ни убийств – обвиняет Россию в том, что она «позволяет тиранам остаться у власти» и подрывает безопасность африканских стран! И самое страшное, русские и китайцы мешают военным операциям США (понятно, что исключительно «миротворческим» - других у американцев не было даже в Корее). Это даже не верх цинизма – это театр абсурда.

Да, Китай осуществляет масштабнейшую экономическую экспансию в Африку – вступая там в жесточайшее противоборство с европейцами и американцами. Ну так и называйте вещи своими именами – нас теснят, отбирают у нас контракты и зоны влияния – но не прибегайте к дешевым трюкам про «злых китайцев, подчиняющих себе африканские народы». Из уст американцев это звучит почти также цинично, как и от европейцев.

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Которые сначала захватили и хищнически грабили Африку, а потом предоставив независимость ее народам, пожелали сохранить за собой контроль над богатствами и элитами этих стран. Начиная с конца 50-х годов США начали наступление на Африку, спекулируя как раз на том, что они, в отличие от англичан, французов и прочих европейцев, никогда не обижали черных, напротив, даже организовали для них в 19 веке первое независимое государство в Африке южнее Сахары (не считая Эфиопии) – Либерию, куда вернули часть своих бывших рабов. Да и вообще, мы же сами раньше были европейской колонией, так что мы вас понимаем, говорили африканцам в Вашингтоне.

Американские корпорации проникали в Африку, в Штатах готовили кадры для африканских стран в условиях страшной конкуренции с европейцами, не желавшими сдавать свои позиции. Постепенно западная глобализация чуть сгладила противоречия между белыми: транснациональные корпорации объединяли европейские и американские деньги, хотя конкуренция все равно оставалась и остается. Есть и некоторое разделение зон ответственности – Франция, например, в большей степени контролирует Западную Африку, а американцы уделяют внимание Югу и Востоку. Но большая часть черного континента (понимаемого как Африка южнее Сахары, а это порядка 40 стран) находится в зоне борьбы за влияние.

Но уже в 60-е годы в Африке началась и другая конкуренция – Вашингтон столкнулся там с Москвой и Пекином. СССР пришел в Африку чуть позже американцев, но стремительно наращивал свое влияние. Вначале СССР ограничивался в основном экономическим сотрудничеством, торговлей оружием и подготовкой кадров. Хотя во многих странах правили разные версии африканских социалистов, стран жестко антизападной ориентации было немного. Русские строили в Танзании, учили в Сомали, работали в Гвинее, но на фоне связей и контрактов с западными странами советское присутствие было значительно меньше. Для африканских стран был важен сам факт отношений с Москвой – он увеличивал их независимость от европейцев и американцев.

Но уже к середине 70-х американцы стали в открытую говорить о том, что русские вытесняют их из Африки – настолько сильным было противостояние. Вообще, на 70-е-80-е годы пришелся пик советско-американской борьбы за Африку – это была своеобразная «большая игра». Американцы теряли не свое, а европейское, но в их понимании это было практически как свое, ведь «европейское наследие» должно было достаться им. А тут Мозамбик и Ангола уходят от португальцев к русским, в Эфиопии приходят к власти марксисты. Американцы, правда, смогли частично отыграться за счет Сомали: воспользовались сомалийско-эфиопской войной и в 1977 году увели от Москвы одну из самых близких стран.

Потом были прокси-войны США и СССР в Анголе и Мозамбике, где американцам просто хотелось затруднить жизнь русским. А потом было падение СССР, и черный континент надолго потерял русских из виду. Но тогда же туда вернулись китайцы – причем всерьез и, кажется, навсегда.

Китай помогал африканцам в 60-е-70-е годы – строил, готовил кадры и партизан, вдохновлял на борьбу с империализмом. Но в 80-е он начал «великий поход» - сначала скромный, а уже с 90-х и особенно 2000-х просто гигантский. Китайцы строят и добывают, продают и покупают, даже переселяются – уже миллион человек занимаются там всем подряд, от нефтедобычи до розничной торговли. Китай жертвует деньги и покупает, продает свои товары и вывозит сырье – именно оно является его главным интересом. Жестко ли ведет себя Поднебесная в Африке? Ну уж помягче «западных гуманистов» - убийств, переворотов и интервенций за китайцами замечено не было. Ну а сказки о хищнической эксплуатации китайцами африканских недр и финансовой кабале для местных властей очень смешно слышать от американцев и европейцев.

Россия вернулась в Африку уже в этом веке и постепенно восстановила часть своих позиций. Конечно, наше влияние сейчас нельзя сравнить с китайским и даже американским – но у нас хорошая динамика. Русских помнят и знают – добрые чувства помогают взаимовыгодным проектам, русское оружие ценят, а независимой политике Путина завидуют.

Понятно, что в 21 веке Африка будет расти как на дрожжах – и демографически, и экономически. Китай будет не только подпитываться местным сырьем, но получать от своих африканских инвестиций в инфраструктуру большую прибыль. Россия будет расширять свое присутствие – не только за счет торговли оружием и проектов по добыче сырья, но и за счет сложных проектов, в том числе и строительства АЭС.

Американцы не хотят терять свои позиции –но ни Африканское командование, ни африканское происхождение их предыдущего президента не могут остановить естественный ход вещей. А он приведет к тому, что они будут выдавлены из черной Африки совместными усилиями самих африканцев при поддержке китайцев и русских. Да, кстати, там еще и индусы с арабами помогут.

Джон Болтон просто живет старыми схемами, думая, что Америка еще может кого-то заклеймить, кого-то запугать. Время изменилось - и даже в Африке американцев уже не боятся.