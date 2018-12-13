США поставили России условие для встречи Путина и Трампа

Вашингтон считает невозможной новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока Москва удерживает украинские корабли Украины, задержанные в Керченском проливе, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены», – передает его слова ТАСС.

В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что легче всего российскому и американскому лидерам встретиться на международном саммите, но ближайший будет только через полгода.

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с Путиным перед самым саммитом G20 в связи с украинской провокацией в Керченском проливе.