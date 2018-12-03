Возможность для встречи Путина и Трампа нашли только через полгода

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что легче всего российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу встретиться на международном саммите, но ближайший будет только через полгода.

Он отметил, что речь о встрече Путина и Трампа в Вашингтоне в настоящих условиях не идет, передает ТАСС.

«Де-факто, самое легкое – встречаться на полях международных многосторонних мероприятий. Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая «двадцатка» через полгода», – сказал Песков.

Он назвал такой срок «непозволительной паузой» для отношений России и США и международной безопасности и стабильности.

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным перед самым саммитом G20. Состоялась только краткая встреча на ногах. Позже были названы условия встречи лидеров России и США.