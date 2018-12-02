CNN назвал условие встречи Путина и Трампа

Заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что российский лидер все же хочет провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, однако этого не случится, пока Москва не освободит задержанных недавно украинских моряков, сообщает телеканал CNN.

«Причиной, по которой Трамп заявил, что не станет встречаться с президентом Путиным, как раз и являлся украинский вопрос, а точнее то обстоятельство, что Россия похитила несколько украинских военнослужащих и кораблей неподалеку от Крыма», – заявил корреспондент канала Ник Робертсон, слова которого приводит ИноТВ.

«Нам известно, что российская сторона рассчитывала на несостоявшуюся встречу и хочет обсудить целый ряд вопросов – хотя бы соглашения о контроле над вооружениями. (…) А между тем, сегодня (в воскресенье, 2 декабря, – прим. ВЗГЛЯД) госсекретарь Майк Помпео заявил в беседе с [журналистом CNN] Вольфом Блитцером заявил, что этого не произойдет до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков», – добавил корреспондент CNN.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что реальным поводом к отмене встречи Путина и Трампа стала внутриполитическая ситуация в США.

Ранее в воскресенье в Кремле заявили, что встреча лидеров России и США возможна в июне 2019 года на следующем саммите «двадцатки» (G20) в Японии, однако и для Москвы, и для Вашингтона важно найти возможность провести ее раньше.

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, хотя краткая встреча на ногах все же состоялась. По оценке экспертов, на саммите «Большой двадцатки» Трамп оказался в изоляции.