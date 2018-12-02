В Кремле сказали, когда следует провести встречу Путина и Трампа

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна в июне 2019 года на следующем саммите «двадцатки» (G20) в Японии, однако и для Москвы, и для Вашингтона важно найти возможность провести ее раньше, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на «двадцатке». Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Ушаков также рассказал, что после объявления Трампа в Twitter об отмене встречи с главой российского государства американская сторона пыталась связаться с Москвой для дополнительных пояснений.

«Американцы подтвердили, что контакты прерывать нельзя. Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Ушаков рассказал, что на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 Путин подробно описывал инцидент, произошедший в Керченском проливе, и рисовал схему произошедшего. «Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные», – заметил помощник российского президента.

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, хотя краткая встреча на ногах все же состоялась. По оценке экспертов, на саммите «Большой двадцатки» Трамп оказался в изоляции.