Эксперт рассказал об изоляции Трампа на саммите G20

Повестка американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине не нашла поддержки, он оказался в изоляции, заявил главный редактор сайта «Политаналитика» Борис Межуев.

«Практически никто не обращал внимание на сам саммит, все обращали внимание только на двусторонние встречи, которые совершают те или иные политические лидеры – в первую очередь, российский и американский лидеры», – передает слова эксперта РИА «Новости».

Он напомнил, что Трамп досрочно покинул саммит, чтобы посетить похороны Джорджа Буша-старшего.

«Не исключено, что Трамп уехал с этого форума не только по причине похорон, а по причине того, что его повестка не нашла понимания и признания со стороны других стран», – сказал Межуев.

Политолог отметил, что Трамп оказался в одиночестве в компании европейских и азиатских государств.

«Это чувство оторванности Америки от мира ясно обозначилось здесь», – сказал он. По его словам, G20 организована США, и когда мировой лидер оказывается в изоляции, вряд ли это можно назвать удачей.

Для России он считает саммит удачным.

«России удалось облечь свое неприятие экономической политики США в это общее неприятие «трампизма» со стороны всего международного сообщества. С международной стороны, здесь была дипломатическая игра России. Она смогла подать свою собственную позицию как общую», – сказал Межуев.

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, хотя краткая встреча на ногах все же состоялась.