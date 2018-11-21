Путин «в двух словах» сообщил Трампу о провокации Украины в Черном море

Глава российского государства Владимир Путин высказался по поводу решения президента США Дональда Трампа отменить их встречу на саммите G20.

Как заявил Путин, он не думает, что Трамп чего-то опасается. Трампа российский лидер назвал опытным и взрослым человеком, передает РИА «Новости».

Президент России сообщил, что пообщался со своим американским коллегой, «что называется, «на ногах», и «в двух словах ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море».

«У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», – заявил Путин.

Он выразил сожаление в связи с тем, что с Трампом «не удается провести полноформатную встречу», которая «давно назрела». Путин указал на необходимость обсудить вопросы стратегической стабильности, намерение США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Кроме того, вскоре заканчивается срок действия договора СНВ-3, который затрагивает уже самое серьезное оружие стратегического характера, напомнил российский лидер.

Глава российского государства напомнил, что «еще раньше мы говорили о необходимости восстановления и торгово-экономических связей, сотрудничества по другим направлениям, в том числе по горячим точкам, таким как Сирия, Афганистан». Кроме того, требует обсуждения ситуация вокруг Северной Кореи. В таком диалоге заинтересована не только Россия, но и другие страны, включая США, сказал Путин.

Президент России выразил надежду, что встреча с американским коллегой состоится, когда американская сторона будет к этому готова.

Напомним, Трамп отменил встречу с Путиным в связи с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.