Трамп ввел американские войска в Габон

Глава Белого дома Дональд Трамп в письменном виде уведомил спикера Палаты представителей Конгресса США о решении направить американских военнослужащих в Габон.

По словам Трампа, военнослужащие Соединенных Штатов направлены в Либревилль (Габон) для обеспечения безопасности граждан, персонала и дипломатических объектов Соединенных Штатов в Киншасе (в Демократической Республике Конго), передает ТАСС.

Глава Белого дома уведомил Конгресс, что 2 января 2019 года часть американских военнослужащих прибыла в Габон «с соответствующим боевым снаряжением и при поддержке военной авиации».

Напомним, в сентябре 2016 года Госдепартамент США решил вернуть семьи американских дипломатов из Демократической республике Конго из-за угрозы их безопасности.