Le Monde: Мэры французских городов стали ключевыми фигурами на выборах 2027 года

Tекст: Игорь Иножарский

Мэры французских городов были избраны или переизбраны в марте этого года и лишь недавно начали шестилетние полномочия, однако президентская кампания 2027 года не может обойтись без них, пишет Le Monde.

Среди градоначальников, претендующих на Елисейский дворец, – правоцентрист Эдуар Филипп из Гавра, правый Давид Линар из Канн, социалист Карим Буамран из Сент-Уэн-сюр-Сен, коммунист Фабьен Руссель из Аман-лез-О и крайне правый Николя Дюпон-Эньян из Йерра.

Остальных мэров обхаживают ради подписей: претендентам на высший пост нужно собрать 500 поручительств от выборных лиц, чтобы попасть в бюллетень на выборах 18 апреля и 2 мая 2027 года. Мэры и другие местные избранники способны сыграть заметную политическую роль и в самой кампании.

Десять лет назад Эммануэль Макрон, никогда не занимавший выборных должностей, предпочел опираться на узкий круг преданных советников по прозвищу «мормоны», а не на сеть местных избранников. За десять лет в должности президент так и не сумел всерьез отнестись к местным чиновникам, а разрыв лишь вырос: с 2021 года Макрон ни разу не приезжал на ежегодный конгресс мэров Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кандидат в президенты Франции, олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер выступил против втягивания Парижа в конфликт на Украине и тайной переброски туда французских военных. Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2027 году несмотря на приговор по делу о растрате средств Евросоюза. На прошлой неделе экс-премьер Франции Доминик де Вильпен заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2027 года.