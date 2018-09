Китай купил государство в Африке

Экспансия КНР в странах Африки – притча во языцех, но мало кто себе представляет, как это выглядит на деле. Впрочем, случай Замбии стоит особняком – он действительно уникален. Фактически китайцы скупили целую страну под руководством «африканского Ельцина», навязав ей неподъемные долги, и теперь готовятся «снимать сливки». Но зачем Китаю Замбия?

Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения и ведет дело к фактической потере государственного суверенитета, полученного в 1964 году.

К такому выводу пришли эксперты МВФ, представители стран – доноров Замбии и прочие заинтересованные лица. Причина – фантастических объемов задолженность государства перед китайскими компаниями и фондами, покрыть которую официальная Лусака не в состоянии даже за счет заимствований у МВФ, Африканского банка развития или иных структур. Идет к тому, что Замбии придется передать Китаю всю энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также перспективные добывающие отрасли, включая алмазную.

Тут вспоминается недавняя история со Шри-Ланкой, передавшей Китаю огромный порт Хамбантота (70% акций на 99 лет и китайские компании в управлении) из-за невозможности выплатить 8 млрд долларов долга, возникшего в ходе строительства китайцами ряда монструозных объектов, в том числе тот самый порт и Матталу – «самую пустую аэрогавань в мире».

В случае с Замбией также фигурирует «критическая сумма» в 8 млрд долларов. Видимо, для китайцев она «отсечная» – дальше начинается процесс невозврата.

Кэш онли

За время своей каденции президент Замбии Эдгар Лунгу подписал контрактов с Китаем на общую сумму в те самые 8 млрд долгов, но сейчас фигурирует цифра в 9,7 млрд консолидированного долга, а еще 5 млрд где-то подвисли. Лунгу утверждает, что эти контракты «прорабатываются», а деньги «еще не в полной мере получены». Что значит в Замбии «еще не в полной мере» – остается догадываться. Видимо, кто-то получил, но не все и не все.

Ситуация, когда правительство набирает долгов у влиятельных кредиторов, не имея даже шанса по ним расплатиться, нравится не всем. Даже в Замбии.

Президент Замбии Эдгар Лунгу и председатель КНР Си Цзиньпин (фото: Nicolas Asfouri/Reuters)

На днях Лунгу уволил всех министров социального блока из-за коррупционного скандала вокруг так называемой программы cash travel. Если вкратце, это раздача наличных денег от европейских спонсоров бедным домохозяйствам с целью стимулирования мелкого предпринимательства и повышения покупательской способности населения. Не микрокредиты, как в Бангладеш, а именно раздача.

Основными донорами этого безумного проекта выступили англичане и шведы из разного рода благотворительных фондов. То есть в деревню Большая Бемба где-нибудь на берегу Замбези приезжал бородатый швед с мешком мелких купюр и начинал их раздавать. В основном женщинам, поскольку они и только они у бемба занимаются домашним хозяйством, тогда как мужчины ловят крокодилов с целью их изнасилования и увеличения потенции (это не шутка, а реальное местное верование, приводящее к человеческим жертвам – крокодилы не одобряют сексуальное насилие над собой). Придумать что-либо более коррупционноемкое довольно сложно. Понятно, что крали все, кроме особо честных шведских благотворителей. Но и они, кстати, в ужасе от последних новостей и готовятся прекратить участие в программе.

В январе громко хлопнул дверью глава МИД Гарри Калаба. Его не устроило засилье коррупции и китайцев, что, судя по всему, тесно связанные явления. Сейчас правительство фактически олицетворяет в одном лице министр финансов госпожа Маргарет Мванакатве, которая буквально «сидит на деньгах», в том числе и китайских. Именно она заявила, что Замбия замораживает все китайские проекты в стране, достроенные менее чем на 80%, что вызвало в Пекине некоторое недоумение.

Китайские представители в Лусаке пришли к президенту Лунгу с вопросом типа: «Как так, дружище? Не попутал ли ты берега?» Лунгу в ответ конфиденциально (беседа были приватной) сказал, что все в порядке, «все проекты будут идти по плану», эта женщина что-то перепутала. Китайцы, однако, не остановились и заставили Лунгу публично подтвердить: «Нет никаких нарушений в проектах, финансируемых Китаем».

Допустим, даже и так. Страну это не спасет в любом случае.

Сопротивление бесполезно

Главным захватчиком Замбии является китайская компания «Инициатива по развитию железной дороги» (BRI). Изначально она действительно строила железную дорогу в Танзанию (по сути, единственную в стране), но затем превратилась в инструмент выдачи кредитов и скупки активов. Уже сейчас китайцам принадлежат главный государственный телеканал Замбии и новостной канал ZNBC, что делает сопротивление бесполезным.

Мало того что китайцы сидят на железной дороге (физически – в виде менеджеров, инженеров и даже машинистов) и на электростанции. От правительства Замбии в обязательном порядке требуется 15% участия собственными средствами во всех проектах, что увеличивает сумму долга в геометрической прогрессии – денег в стране попросту нет. Нет даже на зарплату полицейским, а прочие госслужащие получают ее с многомесячными задержками, что, собственно, и подвигло госпожу Мванакатве на антикитайский бунт.

Одно только обслуживание долгов и инвестиций обходится Замбии в полмиллиарда долларов ежегодно, что для страны, в которой экономика на ладан дышит, по-своему удивительно. Финансовые штрафы по взятым на себя, но просроченным обязательствам уже давно перевесили совокупные сбережения страны. Это не просто неизбежный дефолт, это катастрофа.

На эту тему

Тревогу забили даже в МВФ, где заговорили о бессмысленности кредитования не только Замбии, но и еще двух десятков стран, в которых Китай ведет «дипломатию долгов». В ответ президент Лунгу потребовал, чтобы представитель – резидент МВФ в Лусаке Альфредо Бальдини заткнулся и «не распространял негативные слухи среди доноров».

В США тоже случилась локальная истерика: два сенатора написали межпартийное письмо Трампу о «хищническом финансировании инфраструктуры» Китаем в африканских странах. Трампу понравилось, он любит все антикитайское, но дальше этого дело не пошло.

Помимо прочего Лунгу умудрился выпустить евробонды на 1 млрд долларов, которые как раз должны были служить гарантией для программы раздачи наличных. Теперь не служат – все рухнуло, и удивляться нечему: при доходности в 14% замбийские евробонды были фактически ГКО.

При этом Замбия собирается купить военных вертолетов на 95 млн долларов (предположительно, в России) и должна Израилю 400 млн за военную электронику. Страну можно закрывать.

Прежние попытки бунтов против засилья китайцев при президенте Лунгу успешными не были. В феврале оппозиция попыталась объявить главе государства импичмент. Ее лидер Хакаинде Хичилема – «вечный» кандидат в президенты, миллионер, глава собственной партии и личный враг Лунгу – предъявил секретный документ, в котором подробно рассказывается о продаже Колледжа развития природных ресурсов Замбии китайской государственной компании AVIC International. Колледж – это не учебное заведение, а что-то вроде исследовательской конторы, занятой геологоразведкой. Прелесть этой истории в том, что китайцы в качестве подписи написали что-то на контракте иероглифами, которые ни один африканец понять не может. То есть подсунули чернокожим братьям некую бумагу с закорючками, на основании которой получили доступ к геологоразведке на территории целой страны. Гениально.

Протестовавший против всего этого министр горной добычи и минерального сырья Кристофер Яламу уехал в ЮАР и уже из Кейптауна заявил, что в Замбии геологоразведка практически не ведется, хотя китайцы вроде как нашли на западе и севере страны микроалмазы. Лунгу моментально отправил мятежника в отставку, и всем правительством стала заправлять госпожа Мванакатве – бывшая коллега Лунгу по работе в африканском отделении известного британского банка.

«Африканский Ельцин»

В последние годы Лунгу и его ближайшее окружение к месту и не к месту поминают Мао Цзедуна, даже портреты его на пригодных к тому стенах вешают. Получается органично и естественно – все они выросли при президенте Кеннете Каунде, который открыто ориентировался на КНР и привил эту привычку следующему поколению замбийских политиков. Китайцам подобное нравится, но задобрить их этой формой лизоблюдства не удалось.

На недавнем саммите БРИКС в ЮАР Лунгу ни на шаг не отходил от товарища Си, отвлекаясь только на Владимира Путина, поскольку полагает, что эти белые с севера тоже могут дать кредит. Северные белые в ответ предлагают военно-техническое сотрудничество, и опыт ЦАР показывает, что это может быть продуктивно.

Результат, тем не менее, неутешителен. Китай требует передачи контроля над электроэнергетикой Замбии, а впоследствии и остальных государственных активов, по мере того как страна будет вынужденно объявлять дефолты по различным видам долгов (бонды, облигации, суверенный долг и т. д.). Госпожа Мванакатве в последние две недели чуть ли не ежедневно выступает с заявлениями, будто никакого дефолта не будет, спите спокойно, но что еще ей остается делать?

По Южной Африке ходят слухи, что китайцы откровенно спаивают президента Лунгу, действительно склонного к употреблению алкоголя, за что он уже получил прозвище «африканский Ельцин».

Те же личные претензии (если не жестче) предъявляются и госпоже Мванакатве как фактически второму лицу в стране. Замбийские и южноафриканские СМИ внимательно следят за неоднозначной личной жизнью министра финансов. Ее неоднократно снимали на видео в нетрезвом виде, а однажды она вроде как избила 26-летнего бойфренда (самой ей 56), застукав его за сексом с другой женщиной в машине перед ночным клубом «Майела».

Формально госпожа Мванакатве замужем за управляющим местной компанией сотовой связи. По инциденту у «Майелы» она все категорически отрицает, утверждая, что СМИ нагло врут. С оппонентами она предпочитает общаться в твиттере на смеси английского и бемба, что дает разрушительный эффект для ее имиджа в глазах инвесторов. Пример для любителей: «I have no boyfriend. Bufi mwandi abantu babufi, which boyfriend is that? Awe mwandi bufi, bufi. There is nothing like that in my life».

Личная жизнь замбийской элиты всего лишь иллюстрация к тому, что государственная система страны полностью дискредитирована и, по сути дела, не работает. Китайцы с их «дипломатией долгов» действуют весьма однообразно, но в замбийском случае им все само к ногам падает. Президент Лунгу и его люди даже не пытаются сопротивляться восточной экспансии, которая однозначно превращает Замбию в колонию Китая на условиях худших, чем даже английское владычество.

Англичане в Северной Родезии (так называлась Замбия до 1964 года) на землях бемба и в Ньясаленде строили школы и миссии. Сесиль Родс строил там железную дорогу и медеплавильный завод, а китайцы если что и строят, то с целью забрать потом себе. Они умело используют личные слабости отдельных политиков и особенности их поведения, постепенно проникая во все государственные структуры и вытесняя из страны конкурентов.

Идеологии в этом нет никакой. Это во времена Кеннета Каунды было модно ходить с портретом Мао на лацкане. Сейчас все решается деньгами и задушевными разговорами. И, судя по размаху прошедшего на прошлой неделе в Пекине Форума китайско-африканского сотрудничества, когда в КНР прибыли делегации из 53 стран, будет только хуже.