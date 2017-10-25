Взгляд
21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
Разделы

Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
Перейти а раздел…

Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять разФото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай купил государство в Африке

Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения Фото: Amr Dalsh/Reuters
Экспансия КНР в странах Африки – притча во языцех, но мало кто себе представляет, как это выглядит на деле. Впрочем, случай Замбии стоит особняком – он действительно уникален. Фактически китайцы скупили целую страну под руководством «африканского Ельцина», навязав ей неподъемные долги, и теперь готовятся «снимать сливки». Но зачем Китаю Замбия? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...

Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...

Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 6 комментариев

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина уведомила Россию о непродлении договора о дружбе
          В США рассказали о влиянии новых санкций против «Сухого»Посол США в России рассказал о закулисной работе по СирииСтали известны темы заявлений Трампа в СБ ООНУкраина пригрозила санкциями компаниям Швейцарии и Кипра из-за Крыма
          В ЕС встревожились из-за ситуации вокруг Азовского моряИран оборудовал позиции для комплексов С-300Умер президент ВьетнамаПентагон заявил о запросе России по своим потерям в Грузии
          Минобороны пояснило «нестыковки» в документах на ракету, сбившую MH17Российскую артиллерию в США назвали «божественной»Пушилин подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы ДНРАзаров рассказал о руководившем снайперами на Майдане американском наемнике

          атака в латакии


          Израильский эксперт: У F-16 не было необходимости прикрываться российским Ил-20

          шпиономания на Западе


          Стало известно о задержании Петрова и Боширова в Нидерландах

          «за политику в Донбассе»


          Порошенко лишен звания почетного гражданина Вероны

          Видео

          Доходы сварщиков, слесарей и электриков уже превышают «офисные» зарплаты. В России переизбыток юристов, экономистов и управленцев. В дефиците – инженерные и рабочие профессии

          «Машина времени»


          Макаревич прокомментировал запрет русского языка во Львове

          перед дракой


          Нурмагомедов сказал, что сделает с Макгрегором

          Историческая память


          Латвия борется с «советским мифом» о «детском концлагере»

          территория ссср


          Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          Прошлое и будущее


          Лев Пирогов: Патриотическое воспитание должно быть честным

          катастрофа Ил-20


          Андрей Бабицкий: Бабченко закончит свои дни на помойке

          Эволюция России


          Ирина Алкснис: Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Китай купил государство в Африке

          Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения    21 сентября 2018, 10:16
          Фото: Amr Dalsh/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Экспансия КНР в странах Африки – притча во языцех, но мало кто себе представляет, как это выглядит на деле. Впрочем, случай Замбии стоит особняком – он действительно уникален. Фактически китайцы скупили целую страну под руководством «африканского Ельцина», навязав ей неподъемные долги, и теперь готовятся «снимать сливки». Но зачем Китаю Замбия?

          Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения и ведет дело к фактической потере государственного суверенитета, полученного в 1964 году.

          К такому выводу пришли эксперты МВФ, представители стран – доноров Замбии и прочие заинтересованные лица. Причина – фантастических объемов задолженность государства перед китайскими компаниями и фондами, покрыть которую официальная Лусака не в состоянии даже за счет заимствований у МВФ, Африканского банка развития или иных структур. Идет к тому, что Замбии придется передать Китаю всю энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также перспективные добывающие отрасли, включая алмазную.

          Тут вспоминается недавняя история со Шри-Ланкой, передавшей Китаю огромный порт Хамбантота (70% акций на 99 лет и китайские компании в управлении) из-за невозможности выплатить 8 млрд долларов долга, возникшего в ходе строительства китайцами ряда монструозных объектов, в том числе тот самый порт и Матталу – «самую пустую аэрогавань в мире».

          В случае с Замбией также фигурирует «критическая сумма» в 8 млрд долларов. Видимо, для китайцев она «отсечная» – дальше начинается процесс невозврата.

          Кэш онли

          За время своей каденции президент Замбии Эдгар Лунгу подписал контрактов с Китаем на общую сумму в те самые 8 млрд долгов, но сейчас фигурирует цифра в 9,7 млрд консолидированного долга, а еще 5 млрд где-то подвисли. Лунгу утверждает, что эти контракты «прорабатываются», а деньги «еще не в полной мере получены». Что значит в Замбии «еще не в полной мере» – остается догадываться. Видимо, кто-то получил, но не все и не все.

          Ситуация, когда правительство набирает долгов у влиятельных кредиторов, не имея даже шанса по ним расплатиться, нравится не всем. Даже в Замбии.

          Президент Замбии Эдгар Лунгу и председатель КНР Си Дзиньпин (фото:Nicolas Asfouri/Reuters)
          Президент Замбии Эдгар Лунгу и председатель КНР Си Цзиньпин (фото: Nicolas Asfouri/Reuters)

          На днях Лунгу уволил всех министров социального блока из-за коррупционного скандала вокруг так называемой программы cash travel. Если вкратце, это раздача наличных денег от европейских спонсоров бедным домохозяйствам с целью стимулирования мелкого предпринимательства и повышения покупательской способности населения. Не микрокредиты, как в Бангладеш, а именно раздача.

          Основными донорами этого безумного проекта выступили англичане и шведы из разного рода благотворительных фондов. То есть в деревню Большая Бемба где-нибудь на берегу Замбези приезжал бородатый швед с мешком мелких купюр и начинал их раздавать. В основном женщинам, поскольку они и только они у бемба занимаются домашним хозяйством, тогда как мужчины ловят крокодилов с целью их изнасилования и увеличения потенции (это не шутка, а реальное местное верование, приводящее к человеческим жертвам – крокодилы не одобряют сексуальное насилие над собой). Придумать что-либо более коррупционноемкое довольно сложно. Понятно, что крали все, кроме особо честных шведских благотворителей. Но и они, кстати, в ужасе от последних новостей и готовятся прекратить участие в программе.

          В январе громко хлопнул дверью глава МИД Гарри Калаба. Его не устроило засилье коррупции и китайцев, что, судя по всему, тесно связанные явления. Сейчас правительство фактически олицетворяет в одном лице министр финансов госпожа Маргарет Мванакатве, которая буквально «сидит на деньгах», в том числе и китайских. Именно она заявила, что Замбия замораживает все китайские проекты в стране, достроенные менее чем на 80%, что вызвало в Пекине некоторое недоумение.

          Китайские представители в Лусаке пришли к президенту Лунгу с вопросом типа: «Как так, дружище? Не попутал ли ты берега?» Лунгу в ответ конфиденциально (беседа были приватной) сказал, что все в порядке, «все проекты будут идти по плану», эта женщина что-то перепутала. Китайцы, однако, не остановились и заставили Лунгу публично подтвердить: «Нет никаких нарушений в проектах, финансируемых Китаем».

          Допустим, даже и так. Страну это не спасет в любом случае.

          Сопротивление бесполезно

          Главным захватчиком Замбии является китайская компания «Инициатива по развитию железной дороги» (BRI). Изначально она действительно строила железную дорогу в Танзанию (по сути, единственную в стране), но затем превратилась в инструмент выдачи кредитов и скупки активов. Уже сейчас китайцам принадлежат главный государственный телеканал Замбии и новостной канал ZNBC, что делает сопротивление бесполезным.

          Мало того что китайцы сидят на железной дороге (физически – в виде менеджеров, инженеров и даже машинистов) и на электростанции. От правительства Замбии в обязательном порядке требуется 15% участия собственными средствами во всех проектах, что увеличивает сумму долга в геометрической прогрессии – денег в стране попросту нет. Нет даже на зарплату полицейским, а прочие госслужащие получают ее с многомесячными задержками, что, собственно, и подвигло госпожу Мванакатве на антикитайский бунт.

          Одно только обслуживание долгов и инвестиций обходится Замбии в полмиллиарда долларов ежегодно, что для страны, в которой экономика на ладан дышит, по-своему удивительно. Финансовые штрафы по взятым на себя, но просроченным обязательствам уже давно перевесили совокупные сбережения страны. Это не просто неизбежный дефолт, это катастрофа.

          Тревогу забили даже в МВФ, где заговорили о бессмысленности кредитования не только Замбии, но и еще двух десятков стран, в которых Китай ведет «дипломатию долгов». В ответ президент Лунгу потребовал, чтобы представитель – резидент МВФ в Лусаке Альфредо Бальдини заткнулся и «не распространял негативные слухи среди доноров».

          В США тоже случилась локальная истерика: два сенатора написали межпартийное письмо Трампу о «хищническом финансировании инфраструктуры» Китаем в африканских странах. Трампу понравилось, он любит все антикитайское, но дальше этого дело не пошло.

          Помимо прочего Лунгу умудрился выпустить евробонды на 1 млрд долларов, которые как раз должны были служить гарантией для программы раздачи наличных. Теперь не служат – все рухнуло, и удивляться нечему: при доходности в 14% замбийские евробонды были фактически ГКО.

          При этом Замбия собирается купить военных вертолетов на 95 млн долларов (предположительно, в России) и должна Израилю 400 млн за военную электронику. Страну можно закрывать.

          Прежние попытки бунтов против засилья китайцев при президенте Лунгу успешными не были. В феврале оппозиция попыталась объявить главе государства импичмент. Ее лидер Хакаинде Хичилема – «вечный» кандидат в президенты, миллионер, глава собственной партии и личный враг Лунгу – предъявил секретный документ, в котором подробно рассказывается о продаже Колледжа развития природных ресурсов Замбии китайской государственной компании AVIC International. Колледж – это не учебное заведение, а что-то вроде исследовательской конторы, занятой геологоразведкой. Прелесть этой истории в том, что китайцы в качестве подписи написали что-то на контракте иероглифами, которые ни один африканец понять не может. То есть подсунули чернокожим братьям некую бумагу с закорючками, на основании которой получили доступ к геологоразведке на территории целой страны. Гениально.

          Протестовавший против всего этого министр горной добычи и минерального сырья Кристофер Яламу уехал в ЮАР и уже из Кейптауна заявил, что в Замбии геологоразведка практически не ведется, хотя китайцы вроде как нашли на западе и севере страны микроалмазы. Лунгу моментально отправил мятежника в отставку, и всем правительством стала заправлять госпожа Мванакатве – бывшая коллега Лунгу по работе в африканском отделении известного британского банка.

          «Африканский Ельцин»

          В последние годы Лунгу и его ближайшее окружение к месту и не к месту поминают Мао Цзедуна, даже портреты его на пригодных к тому стенах вешают. Получается органично и естественно – все они выросли при президенте Кеннете Каунде, который открыто ориентировался на КНР и привил эту привычку следующему поколению замбийских политиков. Китайцам подобное нравится, но задобрить их этой формой лизоблюдства не удалось.

          На недавнем саммите БРИКС в ЮАР Лунгу ни на шаг не отходил от товарища Си, отвлекаясь только на Владимира Путина, поскольку полагает, что эти белые с севера тоже могут дать кредит. Северные белые в ответ предлагают военно-техническое сотрудничество, и опыт ЦАР показывает, что это может быть продуктивно.

          Результат, тем не менее, неутешителен. Китай требует передачи контроля над электроэнергетикой Замбии, а впоследствии и остальных государственных активов, по мере того как страна будет вынужденно объявлять дефолты по различным видам долгов (бонды, облигации, суверенный долг и т. д.). Госпожа Мванакатве в последние две недели чуть ли не ежедневно выступает с заявлениями, будто никакого дефолта не будет, спите спокойно, но что еще ей остается делать?

          По Южной Африке ходят слухи, что китайцы откровенно спаивают президента Лунгу, действительно склонного к употреблению алкоголя, за что он уже получил прозвище «африканский Ельцин».

          Те же личные претензии (если не жестче) предъявляются и госпоже Мванакатве как фактически второму лицу в стране. Замбийские и южноафриканские СМИ внимательно следят за неоднозначной личной жизнью министра финансов. Ее неоднократно снимали на видео в нетрезвом виде, а однажды она вроде как избила 26-летнего бойфренда (самой ей 56), застукав его за сексом с другой женщиной в машине перед ночным клубом «Майела».

          Формально госпожа Мванакатве замужем за управляющим местной компанией сотовой связи. По инциденту у «Майелы» она все категорически отрицает, утверждая, что СМИ нагло врут. С оппонентами она предпочитает общаться в твиттере на смеси английского и бемба, что дает разрушительный эффект для ее имиджа в глазах инвесторов. Пример для любителей: «I have no boyfriend. Bufi mwandi abantu babufi, which boyfriend is that? Awe mwandi bufi, bufi. There is nothing like that in my life».

          Личная жизнь замбийской элиты всего лишь иллюстрация к тому, что государственная система страны полностью дискредитирована и, по сути дела, не работает. Китайцы с их «дипломатией долгов» действуют весьма однообразно, но в замбийском случае им все само к ногам падает. Президент Лунгу и его люди даже не пытаются сопротивляться восточной экспансии, которая однозначно превращает Замбию в колонию Китая на условиях худших, чем даже английское владычество.

          Англичане в Северной Родезии (так называлась Замбия до 1964 года) на землях бемба и в Ньясаленде строили школы и миссии. Сесиль Родс строил там железную дорогу и медеплавильный завод, а китайцы если что и строят, то с целью забрать потом себе. Они умело используют личные слабости отдельных политиков и особенности их поведения, постепенно проникая во все государственные структуры и вытесняя из страны конкурентов.

          Идеологии в этом нет никакой. Это во времена Кеннета Каунды было модно ходить с портретом Мао на лацкане. Сейчас все решается деньгами и задушевными разговорами. И, судя по размаху прошедшего на прошлой неделе в Пекине Форума китайско-африканского сотрудничества, когда в КНР прибыли делегации из 53 стран, будет только хуже.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............