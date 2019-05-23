ООН потребовала от Британии срочно прекратить оккупацию Чагоса

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, предполагающую прекращение контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане, к северо-востоку от Маврикия.

За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против выступили шесть (в том числе США и несколько африканских государств), воздержались – 56 стран, в том числе Франция и Германия, передает ТАСС.

«(Генассамблея) с удовлетворением отмечает консультативное заключение Международного суда от 25 февраля 2019 года о правовых последствиях отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году», – говорится в документе. Резолюция «подтверждает в соответствии с консультативным заключением суда, что поскольку отделение архипелага Чагос не было основано на свободном и подлинном волеизъявлении народа Маврикия, процесс деколонизации Маврикия законно завершен не был».

В связи в этим, отмечается в документе, «архипелаг Чагос является неотъемлемой частью территории Маврикия», и «Соединенное Королевство обязано прекратить управлять архипелагом Чагос как можно скорее».

Принятая резолюция, представленная африканскими странами, носит рекомендательный характер и предполагает, что Лондон в течение шести месяцев «выведет свою колониальную администрацию» с островов, передает «Интерфакс».

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что разочарована результатами голосования. «Это вопрос двусторонних отношений, то, что он выносится на рассмотрение Генассамблеи, создает печальный прецедент», – заявила дипломат.

Великобритания в 1965 году отделила архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. Сам Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

Десятилетиями бывшие жители Чагоса добиваются права возвращения. Однако в 2016 году МИД Великобритании продлил договор аренды с США до 2036 года и заявил, что изгнанные островитяне не получат права на возвращение на родину.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился права на то, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Суд постановил, что Великобритания незаконно разделила острова и, соответственно, теперь должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, и Маврикий обратился за поддержкой к ГА ООН.