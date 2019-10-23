Путин поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира.

«Прежде всего, конечно, хотел бы еще раз поздравить господина премьер-министра с присуждением Нобелевской премии мира. Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопско-эритрейском урегулировании и усилий с вашей стороны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке», – передает ТАСС слова Путина в начале встречи с премьер-министром Эфиопии. Путин выразил признательность своему визави за принятое приглашение принять участие в саммите «Россия – Африка».

Путин отметил, что между Россией и Эфиопией сложились добрые отношения.

«История дипотношений между нашими государствами насчитывает более 120 лет. Россия активно помогала Эфиопии отстаивать свою независимость в начале XX века, с вашей страной связаны имена многих дорогих нам соотечественников, среди которых и поэт Николай Гумилев, и ученый Николай Вавилов», – сказал российский лидер.

Путин напомнил, что первое лечебное медицинское учреждение в Эфиопии – русский госпиталь в Аддис-Абебе был открыт еще в 1898 году. Его историческим преемником стала по-прежнему действующая больница общественной организации «Российский Красный Крест».

Президент России также выразил признательность премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за традиционную поддержку российских резолюций на Генассамблее ООН.

«Наши страны по-партнерски взаимодействуют на международной арене, в том числе для обеспечения устойчивого развития мира на африканском континенте. В этом контексте отмечу роль Межправительственной организации по развитию, в которой Эфиопия в настоящее время председательствует. Мы удовлетворены и уровнем взаимодействия наших стран на площадке Генассамблеи ООН, признательны вам за традиционную поддержу и в ряде случаев вхождение в число соавторов российских резолюций Генассамблеи ООН», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По словам президента России, поступательно развиваются экономические связи между странами.

«Хотя, конечно, как я говорил на сессии сегодня с деловыми людьми, объем товарооборота слишком мал, и, конечно, он не достоин ни России, ни Эфиопии. Мы, безусловно, должны и сделаем здесь гораздо больше, чем видим сегодня», – сказал Путин.

Напомним, 11 октября сообщалось, что Нобелевская премия мира за 2019 год присуждена премьер-министру Эфиопии Абие Ахмеду Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, за что премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира.

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