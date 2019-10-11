Назван лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год

Нобелевская премия мира за 2019 год присуждена премьер-министру Эфиопии Абие Ахмеду Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

«Норвежский Нобелевский комитет присудил приз 2019 года премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его усилия по достижения мира и международного сотрудничества. И в особенности за его решительные усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», – заявила на церемонии в Осло председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, передает РИА «Новости».

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

Всего на премию претендовали 304 кандидата: 219 человек и 85 организаций.

В 2018 году лауреатами премии стали врач-гинеколог Денис Муквега из Демократической республики Конго и Надя Мурад из северного Ирака. Комитет оценил их усилия по помощи жертвам сексуального насилия и борьбу за права женщин.

Список кандидатов на Нобелевскую премию мира держится в секрете 50 лет и может быть предан огласке лишь по истечении этого срока. В этом году чаще всего среди возможных претендентов на премию называли имя шведской школьницы Греты Тунберг, которая летом прошлого года вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту и требовать от властей усилить борьбу с изменением климата.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме – в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около 900 тыс. долларов).

В четверг в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

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