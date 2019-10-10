Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов

Лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы объявили в Стокгольме в четверг. Решение о присуждении награды принимает Шведская академия.

Лауреатом премии за 2019 год стал австрийский писатель и драматург Петер Хандке, а за 2018 год – польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, сообщается на официальной странице Нобелевской премии в Twitter.

О награждении Токарчук объявил постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм. «Приз вручается за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни», – приводит его слова РИА «Новости».

Хандке наградили «за оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».

Академики полагают, что Токарчук «никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное», а строит свои романы «на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения», передает ТАСС.

Говоря о Хандке, представители академии назвали его одним из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, искусство которого «в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения».

Академия была создана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. Альфред Нобель в своем завещании поручил организации выбор лауреата премии. В ее составе 18 членов, которые выбираются на пост пожизненно, за каждым из них закрепляется номер.

В 2017 году в Академии разразился скандал, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды. В центре событий оказался известный в Швеции культурный деятель Жан-Клод Арно, супруг одной из членов Академии Катарины Фростенсон. 18 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Кроме того, Арно заподозрили в утечках информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах. Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Уйти пришлось и постоянному секретарю Саре Даниус, первой женщине на этом посту.

На фоне скандала и судебного разбирательства в отношении Арно было решено перенести присуждение премии, поэтому в 2019 году вручаются две награды. Кроме этого, в этом году впервые к выбору лауреата привлекли независимых экспертов.

В 2017 году награда досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (более 900 тыс. долларов).

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