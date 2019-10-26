Путин провел переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщили в Кремле.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что российский лидер подробно рассказал президенту Франции о содержании переговоров с Турцией в Сочи 22 октября. «Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии», – отмечается в сообщении.

В Кремле сообщили, что Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности.

Кроме того, собеседники пришли к согласию в том, что «предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом».

Также, по информации пресс-службы Кремля, Путин и Макрон выразили надежду, что намеченное на 30 октября в Женеве первое заседание сирийского Конституционного комитета пройдет «в конструктивном ключе и будет результативным».

Путин и Макрон также затрагивали некоторые вопросы двусторонней повестки дня и условились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

Помимо того, Путин рассказал Макрону об итогах завершившегося в Сочи саммита Россия – Африка. Российский лидер акцентировал, что участники «продемонстрировали настрой на укрепление многопланового сотрудничества на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе».

Напомним, в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии, а также состоялся беспрецедентный саммит Россия – Африка, который, как отмечала газета ВЗГЛЯД, стал важнейшим знаком роста российского влияния на Черном континенте.

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