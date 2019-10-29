В Раде предсказали поражение Украины в «газовой войне» с Россией

Киеву не следует доводить ситуацию с транзитом российского газа до войны, поскольку Украина однозначно проиграет эту битву, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

«Я могу поаплодировать хитрости Москвы. Они ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям», – сказал депутат, передает РИА «Новости».

По его словам, в России «долгое время была точка зрения, что через Украину нельзя ничего проводить». Однако сейчас, считает Волошин, Москва призывает договариваться о взаимовыгодных условиях транспортировки газа и заявляет, что хочет сохранить транзит голубого топлива, но Украина этому препятствует.

Волошин добавил, что Россия показала, что «не собирается никому ничего дарить», а если договор о транзите газа не продлят, то Европа будет винить в этом Украину. «И я думаю, что это проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет», – заключил политик.

В понедельник состоялись консультации России, Украины и Евросоюза по транзиту газа. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова работать по существующему контракту на транзит газа до момента имплементации Украиной европейского законодательства. При этом Еврокомиссия заявила о неготовности России идти на уступки по газу.