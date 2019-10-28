Еврокомиссия заявила о неготовности России идти на уступки по газу

Российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки, заявил замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович.

В то же время, заявил он, Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору, передает ТАСС.

Он добавил, что Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу.

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс», – заявил он.

В понедельник состоялись консультации России, Украины и Евросоюза по транзиту газа. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова работать по существующему контракту на транзит газа до момента имплементации Украиной европейского законодательства. Представитель Киева заявил, что надеется подписать новый транзитный контракт с Россией до конца года.