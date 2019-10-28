Новак заявил о готовности Украины получать газ из России напрямую

Минэнерго России видит, что партнеры с Украины готовы к поставкам российского газа напрямую с 2020 года, заявил российский министр энергетики Александр Новак после трехсторонних консультаций по газу между Москвой, Киевом и ЕС.

«Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую. Конкретные цифры будут обсуждаться позднее», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Россия готова работать по существующему контракту на транзит газа до момента имплементации Украиной европейского законодательства.

По словам Новака, на консультациях Украина заверила Россию и Евросоюз в отсутствии «подводных камней» при имплементации европейского законодательства.

В то же время министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев надеется подписать новый транзитный контракт с России до конца года.

В понедельник состоялись консультации России, Украины и Евросоюза по транзиту газа.

Премьер Украины Алексей Гончарук перед этим говорил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».