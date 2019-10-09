В Киеве не согласились продлевать транзитный контракт с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

«Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит», – приводит слова украинского премьера ТАСС.

Ранее «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет.