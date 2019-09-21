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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...

Американский генерал угрожает моей земле

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              Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

              Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить Газпрому   21 сентября 2019, 13:30
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт?

              Глава Нафтогаза Андрей Коболев озвучил тарифы, по которым российский Газпром мог бы со следующего года бронировать транзит газа через Украину в ближайшие пять лет – до 2024 года.

              Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинской компании, чем больше транзита заранее оплатит российская компания, тем выше окажется скидка. В случае закупки до 60 млрд кубометров в год тариф будет на уровне 3,21 доллара за прокачку 1 тыс. кубометров по 100 километрам газотранспортных сетей. При бронировании объема 90 млрд кубометров (максимальные возможности украинской газотранспортной системы) тариф составит 2,56 доллара за прокачку 1 тыс. кубометров. «Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей», – пояснил Коболев.

              Действующее соглашение на транзит российского газа через Украину в Евросоюз заканчиваются в конце года. Без нового контракта газ поставляться не может, уточнил Коболев. «Это может рассматриваться как контрабанда», – предупредил глава Нафтогаза.

              Параметры будущего соглашения Россия и Украина обсуждают с участием европейцев. Договоренностей пока нет. Брюссель предлагает Киеву и Москве заключить контракт на десять лет вперед. После последней трехсторонней встречи в четверг Москва предложила Киеву временно продлить существующий контракт. Однако Украина придерживается позиции Еврокомиссии (ЕК).

              Вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что у Брюсселя остались очень положительные впечатления от последних газовых переговоров. Однако исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко считает, что Киеву стоит подготовиться к прекращению транзита газа по своей территории с 1 января.

              В свою очередь председатель правления Газпрома Алексей Миллер не исключал, что Украина может не успеть создать газового оператора к началу 2020 года. Поэтому Россия предлагает план «Б», то есть «продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени». В то же время Миллер заверил, что Газпром в любом случае выполнит контрактные обязательства перед потребителями благодаря запасам газа в подземных хранилищах.

              Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков убежден, что неприемлемым условием для Газпрома станут не предложенные Нафтогазом тарифы, а заранее прописанные объемы на прокачку газа. По сути, это та же выгодная Киеву схема, причем на пять лет вперед, «качай или плати», от которой российская компания хочет уйти.

              «Принципиальный вопрос для Газпрома не в самом тарифе, а в сроках и объемах прокачки. Нафтогаз пытается выставить на первый план сам тариф, но в реальности основную роль играет срок контракта и объем прокачки... Когда речь идет о пятилетнем контракте, да еще с указанием объемов прокачки, то тут даже неважно, какой тариф.

              Это заведомо выигрышный вариант для украинской стороны и Газпром не будет соглашаться на это»,

              – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, после Стокгольмского арбитража, который в 2018 году обязал Газпром выплатить украинской стороне 4,7 млрд долларов за недоставку газа на транзит, компания «не хочет подписывать вообще никакие объемы».

              «Газпром боится указывать в контрактах любые цифры на объем прокачки газа. Ему принципиально не нужен контракт с подобным условием на несколько лет. Компания согласилась бы на годичный контракт даже с повышенными тарифами на прокачку и с условием «качай или плати» примерно на 60 млрд кубометров газа», – полагает эксперт, поясняя, что подобные условия позволили бы выполнить контрактные обязательства.

              По мнению собеседника, озвученные Коболевым тарифы – чисто украинская инициатива, не согласованная с Евросоюзом. Однако в будущем Киев вряд ли продолжит настаивать на невыполнимых условиях и поэтому не стоит опасаться срыва транзита российского газа европейским потребителям.

              «Наверное, Нафтогаз озвучил эту идею в рамках трехсторонней встречи. Поэтому это не новость для России и ЕС. И не факт, что Украина будет настаивать на этом тарифе. Это отсчетная точка для начала переговоров. Стороны всегда предъявляют завышенные требования, чтобы было потом куда отступать. Пока все можно воспринимать оптимистично. Центральный вопрос в том, успеют ли украинцы к новому году завершить определенные реформы по требованию ЕС. Прежде всего, это отделение оператора газотранспортной системы от Нафтогаза. Будем надеяться, что это удастся, потому что пока команда президента Украины Владимира Зеленского более рациональна, нежели команда экс-президента Петра Порошенко», – подчеркнул Юшков.

              В свою очередь украинский экономист Александр Дудчак убежден, что Киев предлагает условия, которые выгодны исключительно ему. «Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию. Скорее всего, это только первый шаг, и заявление со стороны Нафтогаза – попытка сделать вид, что они идут навстречу. Возможно, в будущем появятся более реальные цифры», – сказал Дудчак в интервью RT.

              По оценке эксперта, Нафтогаза не готов к компромиссам. «Кроме этих условий по транзиту так и не было высказано никаких идей о прекращении судебных разбирательств, о поиске оптимальных для обеих сторон решений», – резюмировал эксперт.

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