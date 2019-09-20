Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа

Глава Нафтогаза Андрей Коболев озвучил тарифы, по которым Газпром мог бы со следующего года бронировать транзит газа через Украину.

В случае объемов до 60 млрд кубометров в год Нафтогаз готов выставить тариф на уровне 3,21 доллара за прокачку тысячи кубометров по 100 километрам газотранспортных сетей, сказал Коболев, передает Deutsche Welle.

Если забронированный объем составит 90 млрд кубометров, то тариф будет рассчитываться на уровне 2,56 доллара, отметил глава Нафтогаза.

«Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей», – пояснил он.

Отмечается, что за первые восемь месяцев 2019 года Нафтогаз прокачал из России в ЕС 59 млрд кубометров, тариф составлял 2,61 доллар за тыс. кубометров на 100 километров.

«Чем больше объемы и на чем более длительный период Газпром будет бронировать, тем ниже будет тариф», – сказал Коболев.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что стоимость газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку.

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.