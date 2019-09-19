Новак назвал условия для нового контракта по транзиту газа через Украину

Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы, сказал министр энергетики Александр Новак.

Трехсторонние консультации, по мнению Новака, впервые за многие годы прошли в конструктивном ключе, передает ТАСС. Продолжительность консультаций составляла около 40 минут, проведение переговоров задержалось на час. По данным источника, первоначально стороны проводили встречу в узком составе в течение часа.

Стороны в ходе переговоров обсудили возможные объемы транзита газа, судебные споры Нафтогаза и Газпрома, сказал Новак. Министр добавил, что Россия все еще связывает споры в судах с Украиной с продлением соглашения о транзите газа.

Он также отметил, что Россия в 2020 году поставит европейским потребителям газ в законтрактованных объемах. По словам Новака, Россия может забронировать мощности Украины для транзита как на краткий срок, так и на длительное время. При этом Россия предложила продлить соглашение по транзиту на короткий срок, в случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза.

Кроме того, Россия предложила временно продлить существующий контракт по транзиту, поскольку гарантий имплементации законодательства ЕС в законодательство Украины пока нет, сказал Новак, сообщает РИА «Новости». При этом министр подчеркнул, что эта процедура должна быть проведена до 1 декабря, чтобы начать работу по новому законодательству в 2020 году.

Новак добавил, что в бронировании мощностей Украины кроме Газпрома могут участвовать другие компании и уточнил, что конкретные объемы транзита газа не обсуждались, оговаривались только правовые вопросы.

Киев взял в работу предложения России по поставкам газа на Украину после 2019 года. В ходе переговоров стороны договорились продолжить консультации через месяц, указал министр.

Новак подчеркнул, что все контрактные обязательства Газпрома будут выполнены целиком, несмотря на решение суда Евросоюза по трубопроводу Opal. Тема этой ветки не обсуждалась в ходе трехсторонних консультаций, сказал министр. Еврокомиссия изучает возможность подачи апелляции на решение суда ЕС.

Новак выразил уверенность в том, что решение по транзиту газа через Украину будет найдено.

Ранее в четверг стартовали консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что не стоит ожидать конкретных договоренностей по газу после трехсторонних переговоров.