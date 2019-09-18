Песков призвал не ждать договоренностей от трехсторонних переговоров по газу

Не стоит ожидать конкретных договоренностей после трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, нужно вести еще очень много кропотливой работы», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, газовый вопрос находится в сфере экономической целесообразности, поэтому профильным министерствам предстоят переговоры.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия готова провести трехстороннюю встречу с ЕС и Украиной по газу 19 сентября. В ЕС заявили о готовности всех сторон к переговорам.

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Киев к ним готов. При этом у Киева появился план «Б» на случай прекращения транзита газа Россией.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев утверждает, что не может согласиться на его продление на прежних условиях.

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