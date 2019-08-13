У Киева появился план «Б» на случай прекращения транзита газа Россией

Киев воспользуется планом «Б» в случае прекращения Россией транзита газа в Европу через Украину, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк.

Данилюк заявил, что со стороны Киева «было бы абсолютно безответственно не иметь плана «Б» в сложившейся ситуации, передает «Би-би-си Украина».

При этом подробности этого плана он не рассказал.

Данилюк отметил, что переговоры сторон о дальнейшем транзите газа возможны после формирования нового правительства на Украине и назначения нового министра энергетики.

Он добавил, что в разрабатываемой стратегии нацбезопасности основное внимание уделяется именно вопросам энергетической безопасности.

Отвечая на вопрос, выживет ли Украина без транзита российского газа, Данилюк заявил: «Конечно, мы выживем. (...) Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны».

Секретарь СНБО Украины добавил, что транзит газа важен для страны как в плане получения средств за него, так и для развития газотранспортной системы и возможности привлечения инвестиций.

Ранее стало известно, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» решила добиваться смены руководства «Нафтогаза Украины». До этого кабмин Украины потребовал от «Нафтогаза» снизить цену на газ для населения страны.

В Киеве также заявляли, что Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде и рассматривает сценарии на случай прекращения транзита.