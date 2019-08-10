«Оппозиционная платформа» решила добиться смены руководства «Нафтогаза»

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что политсила будет добиваться смены руководства «Нафтогаза Украины».

По словам Бойко, у «Оппозиционной платформы» нет никаких иллюзий насчет руководства «Нафтогаза», которое не заботится о росте добычи и доступности топлива для людей, передает РИА «Новости».

«Их интересует только вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им, откровенно говоря, наплевать. Для нас это недопустимо, и мы будем добиваться первоочередной смены руководства компании «Нафтогаз», которое принесло много бед для страны», – подчеркнул лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Для успешного прохождения отопительного сезона закачка газа в хранилища на сегодняшний день уже должна подходить к завершению, ведь отопительный сезон фактически начинается через пару месяцев. То, что происходит в «Нафтогазе», – это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев», – заявил Бойко.

В субботу жители Украины призвали Владимира Зеленского урезать зарплату председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в 70 раз.

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