Зеленского призвали урезать зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Президента Украины Владимира Зеленского призвали существенно снизить зарплату председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства.

По мнению автора петиции, госчиновник не может получать миллионные гонорары, когда большинство граждан Украины еле сводят концы с концами. В связи с этим, предлагается снизить зарплату Коболева в 70 раз.

«Андрей Коболев, руководитель НАК «Нафтогаз Украины», и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж 204 млн народных гривен заработной платы и премий. Это по 12 750 млн гривен на 16 человек. И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы», – указывается в петиции.

С момента публикации петиции она набрала 1032 голоса из 25 000 необходимых для ее рассмотрения. Сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.

Ранее украинцы попросили Зеленского сделать доллар национальной валютой.

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